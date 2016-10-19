قوات البيشمركة تحبط هجوماً انتحارياً على مدينة سنجار العراقية

سنجار - د ب أ -أعلن مصدر في قوات البيشمركة احباط هجوم انتحاري نفذه تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) فجر الاربعاء، على مواقعهم جنوب مدينة سنجار.

وقال قاسم ششو قائد قوات البيشمركة في سنجار، إن” داعش شن هجوماً بسيارتين مفخختين يقودهما انتحاريان على مواقع البيشمركة في مفرق تل قصب جنوب مركز مدينة سنجار ، وقبل الوصول إلى موقع البيشمركة تم تفجير السيارتين من قبل البيشمركة وقتل الانتحاريين وإصابة داعشي آخر كان في أحد السيارات كما أصيب ثلاثة من البيشمركة “.

وأشار الى أن المعارك مستمرة حتى الآن، وأن التنظيم يستخدم الهاونات في الهجوم على نفس الموقع.