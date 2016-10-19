ضابط عراقي: مقتل 96 من “الدولة” في المحور الجنوبي لمدينة الموصل

بغداد - د ب أ – قال قائد الشرطة الاتحادية في العراق الفريق رائد شاكر جودت الاربعاء، إن قوات الشرطة تمكنت من قتل 96 من عناصر الدولة الاسلامية في المحور الجنوبي لمدينة الموصل خلال الساعات الـ 48 الماضية.

وأوضح جودت ، على موقع الشرطة الاتحادية بموقع التواصل الاجتماعي” فيس بوك” إن حصيلة خسائر “الدولة” خلال الـ 48 ساعة الماضية في المحور الجنوبي لمدينة الموصل بلغ 96 قتيلاً وتدمير27 عجلة مفخخة و31 قاعدة صواريخ وخمسة مدافع هاون .

واشار إلى أنه تم الاستيلاء على 10 صواريخ نوع كاتيوشا و200 قنبرة هاون ورشاشين من النوع الثقيل ومدفعي هاون.