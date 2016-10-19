استشهاد فتاة فلسطينية برصاص الجيش الإسرائيلي شمال الضفة

رام الله - الأناضول – أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن فتاة فلسطينية قد استشهدت ظهر الأربعاء، برصاص الجيش الإسرائيلي، على حاجز زعترة شمالي الضفة الغربية، بعد اتهامها بمحاولة طعن شرطي إسرائيلي.

وقالت الوزارة في بيان صحافي:” أبلغت الجهات الإسرائيلية المختصة، الجانب الفلسطيني باستشهاد فتاة فلسطينية على حاجز زعترة”.

وأوضح البيان إن الفتاة لا تزال مجهولة الهوية حتى الآن.

وكان الجيش، قد ادعى في تصريح صحافي إن “مهاجمة فلسطينية حاولت طعن شرطي من قوات حرس الحدود”، قرب نابلس، شمالي الضفة الغربية.

وأضاف:” تم إطلاق النار عليها”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

من جانبها، قالت لوبا السمري، الناطقة باسم الشرطة الإسرائيلية في بيان:” تقدمت شابة فلسطينية نحو قوة أفراد من شرطة حرس الحدود العاملين هناك، متجاهلة إيعازاتهم لها بالتوقف، مُشهرة سكين، ومواصلة التقدم نحو القوات الذين قاموا بإطلاق عيارات نارية نحوها حيدتها”.

وفي ذات السياق، قال شهود عيان فلسطينيون، إن قوة عسكرية إسرائيلية أطلقت النار على فتاة فلسطينية على حاجز زعترة، شمال الضفة.

وقال أحمد جبر، الموظف في غرفة عمليات جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (رسمية) ، إن الجيش الإسرائيلي منع طواقم الجمعية، من الوصول للموقع.