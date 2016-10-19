روسيا لا تتوقع تحقيق اي “اختراق” في قمة برلين

موسكو - أ ف ب – أعلن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، ان بلاده لا تتوقع تحقيق اي “اختراق” حول تسوية النزاع في اوكرانيا خلال القمة التي ستعقد مساء الاربعاء في برلين بمشاركة فرنسية وروسية واوكرانية والمانية.

وتابع بيسكوف امام صحافيين “لا نتوقع تحقيق اي اختراق”، بينما يسعى قادة الدول الاربع الى تطبيق اتفاقات السلام في اوكرانيا من اجل وضع حد للنزاع المسلح بين كييف والانفصاليين الموالين لموسكو في شرق البلاد.

واضاف بيسكوف “الافضل سيكون لو تلتزم اوكرانيا بتطبيق اتفاقات مينسك كما هو مشار اليه”.

تشهد اوكرانيا منذ اكثر من عامين نزاعاً بين قواتها وبين انفصاليين موالين لروسيا يتلقون دعماًعسكرياً منها وهو ما تنفيه موسكو.

وأسفر النزاع عن نحو عشرة آلاف قتيل منذ اندلاعه في نيسان/ابريل 2014. وعلى الرغم من اعلان وقف اطلاق النار مرات عدة، تجري مواجهات باستمرار على طول خط الجبهة.

تنص اتفاقات السلام الموقعة في شباط/فبراير 2015 في مينسك على سلسلة من الاجراءات السياسية والاقتصادية من اجل وضع حد لهذا النزاع.

لكن غالبية هذه الاجراءات لم تطبق وخصوصاً اجراء انتخابات في المناطق الانفصالية ومراجعة الدستور من اجل منح استقلال ذاتي اكبر للمناطق الخاضعة لسيطرة المتمردين. وتتبادل كييف وموسكو الاتهامات بعدم التطبيق.