مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة يعتزم مطالبتها بوقف تمويل منظمة بتسيلم

تل أبيب - د ب أ- صرح داني دانون مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة بأنه يعتزم المطالبة بتعليق تمويل منظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية ، وذلك خلال اجتماع خاص لمجلس الأمن الدولي الأربعاء.

وقال دانون للإذاعة الإسرائيلية إن دعوة المنظمة، التي توثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين، للمشاركة في اجتماع خاص لمجلس الأمن الجمعة الماضية “لم يكن من قبيل الصدفة”.

ووفقاً لمنظمة “مونيتور” المدافعة عن إسرائيل، فإن بتسيلم تلقت ما يصل إلى 440 ألف شيكل (115 ألف دولار) فى العام الحالي من “هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة” و”منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة”(اليونيسف) و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وكانت بتسيلم دعت المجلس إلى التحرك ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يقوض فرص حل الدولتين.

وأدانت إسرائيل اجتماع الجمعة، واعتبرته محاولة “لنشر الأكاذيب”.