الجيش الوطني اليمني يبدأ عملية عسكرية ضد الحوثيين في مديرية ميدي المتاخمة للسعودية

صنعاء - د ب أ – أعلن الجيش الوطني الموالي للحكومة “الشرعية” في اليمن الأربعاء، عن بدء عملية عسكرية ضد مسلحي الحوثي والقوات العسكرية الموالية للرئيس السابق، علي عبدالله صالح، في مديرية ميدي الواقعة على الحدود اليمنية السعودية بمحافظة حجة .

وقال المركز الإعلامي للمنطقة العسكرية الخامسة ، في حسابه على موقع التواصل الاجتماعي”فيس بوك”، إنه بدأ منذ فجر اليوم عملية عسكرية “لدحر الانقلابيين من المواقع التي يتحصنون فيها غرب مدينة ميدي”.

وأضاف أنه قد “دحر مليشيا الحوثي وصالح من عدة مواقع غرب مدينة ميدي عقب سيطرة قوات الجيش الوطني عليها في هجوم عسكري مستمر حتى الآن”.

ويأتي ذلك الهجوم قبل ساعات من بدء سريان وقف إطلاق النار المقرر تنفيذه منتصف ليل الأربعاء.

وكان المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، قد أعلن الثلاثاء، عن قرار وقف إطلاق النار في اليمن لمدة 72 ساعة قابلة للتمديد، في حين أعلنتا الحكومة اليمنية وجماعة الحوثي التزامهما بالقرار.