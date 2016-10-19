الكرملين: بوتين مستعد للترحيب بأي مرشح أمريكي مستعد لتحسين العلاقات

موسكو- رويترز – قال الكرملين الأربعاء، إنه مستعد للترحيب بأي مرشح رئاسي أمريكي يريد تحسين العلاقات بعد أن قال المرشح الجمهوري دونالد ترامب، إنه قد يزور روسيا إذا فاز في انتخابات الرئاسة المقررة الشهر المقبل.

وقال ديمتري بيسكوف المتحدث باسم الكرملين للصحافيين، “أريد أن أذكركم بكلمات الرئيس بوتين عن أنه مستعد للترحيب بأي مرشح يؤيد تحسين العلاقات والحوار بين بلدينا.”

وأضاف “موسكو مستعدة للرد بإيجابية على أي محاولة للحوار.”

ومن ناحية أخرى قال سيرجي ريابوف نائب وزير الخارجية الروسي للمشرعين الأربعاء، إن موسكو قادرة على اتخاذ إجراءات قوية إذا شددت الولايات المتحدة العقوبات على روسيا.

وكان ريابكوف يناقش تشريعاً في مجلس النواب بشأن معاهدة مع واشنطن بشأن التخلص من البلوتونيوم المستخدم في الأسلحة وهي معاهدة علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بها هذا الشهر.

وقالت بريطانيا والولايات المتحدة يوم الأحد إنهما تدرسان فرض عقوبات إضافية على الرئيس السوري بشار الأسد وداعميه بسبب أفعالهم في الحرب الدائرة في سوريا.

وعلى صعيد منفصل قال الكرملين اليوم، إنه لا يتوقع أي انفراجة في المحادثات المتوقفة بشأن عملية السلام في أوكرانيا بين زعماء ألمانيا وفرنسا وروسيا وأوكرانيا في برلين اليوم.

وقال بيسكوف إن الهدف من المحادثات هو تقييم الوضع الراهن وتحديد العقبات التي يواجهها اتفاق مينسك للسلام في شرق أوكرانيا.