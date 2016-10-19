تقرير:مقتل اثنين من أفراد الأمن في هجوم بجنوب شرق تركيا

إسطنبول - د ب أ -ذكرت تقارير الأربعاء، أن اثنين من أفراد القوات الأمنية التركية قتلا وأصيب اثنان آخران في محافظة ديار بكر بجنوب شرقى تركيا ، عندما قصف حزب العمال الكردستاني المحظور حافلة صغيرة .

وأفادت وكالة دوجان الإخبارية بأن الهجوم ،الذي وقع في منطقة ليجه ، استهدف حافلة تقل مدنيين ، تم تسليهم من جانب القوات التركية بغرض محاربة مسلحي حزب العمال الكردستاني .

ولم يعلن حزب العمال الكردستاني بعد مسؤوليته عن الهجوم .

ويشار إلى أن الجيش التركي يقود عملية ضد حزب العمال الكردستاني منذ تموز/يوليو 2015 ، بعدما انهار وقف لإطلاق النار ، استمر أكثر من عامين ، بين الحكومة والحزب .

ويشن حزب العمال الكردستانى ، الذي تعتبره أنقرة جماعة إرهابية ، هجمات بصورة اعتيادية تستهدف القوات الأمنية .

وقد لقى نحو 40 ألف شخص حتفهم في الصراع منذ 1984 .