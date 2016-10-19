معارك عنيفة على الجبهات في اليمن قبل ساعات من سريان الهدنة

عدن - أ ف ب – قتل خمسة اشخاص على الاقل في معارك عنيفة تدور على جبهات عدة الاربعاء في اليمن، قبل ساعات من سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد اعلنتها الامم المتحدة، بحسب مصادر عسكرية.

وتركزت المواجهات بين القوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم الموالين للرئيس السابق علي عبدالله صالح، في شمال البلاد، لا سيما قرب الحدود مع السعودية وفي المناطق القريبة من صنعاء التي يسيطر عليها المتمردون منذ ايلول/سبتمبر 2014.

وقالت المصادر العسكرية ان طيران التحالف استهدف مواقع عسكرية تابعة للمتمردين في صنعاء الاربعاء.

وقصف التحالف ليل الثلاثاء، تعزيزات عسكرية تضم دبابات وأسلحة ثقيلة، كانت في طريقها من مركز محافظة صعدة – معقل المتمردين الحوثيين – باتجاه منفذ البقع الحدودي مع السعودية، والذي استعادت القوات الحكومية السيطرة عليه الاسبوع الماضي.

كما شن التحالف ثلاث غارات على تعزيزات للمتمردين كانت في طريقها منذ معسكر العمالقة في محافظة عمران (شمال) نحو البقع.

وشهدت البقع معارك ليلاً بين القوات الحكومية والمتمردين.

وعلى الساحل الغربي لليمن على البحر الاحمر، شنت القوات الحكومية بدعم من التحالف، عمليات لصد محاولات المتمردين التقدم باتجاه مدينة ميدي التابعة لمحافظة حجة، قرب الحدود السعودية.

وأدت هذه المعارك الى مقتل اثنين على الاقل واصابة 15 من القوات الحكومية، بحسب ما افادت المصادر العسكرية.

وفي مديرية صرواح بمحافظة مأرب شرق صنعاء، تصدى الدفاع الجوي التابع للتحالف لصاروخين اطلقهما المتمردون فجر الاربعاء باتجاه مواقع تابعة للقوات الحكومية، بحسب ما افاد ضابط موال.

وفي جنوب غرب البلاد، سقطت ثماني قذائف صباحاً على احياء سكنية في تعز، ثالث كبرى مدن اليمن، والتي يحاصرها المتمردون منذ اشهر طويلة، بحسب شهود ومصادر عسكرية.

واتى ذلك غداة مقتل عنصر من القوات الحكومية وعنصرين من المتمردين، في معارك بمحيط المدينة.

وتأتي هذه التطورات في وقت يرتقب ان يبدأ الساعة 23,59 ليل الاربعاء (20,59 تغ)، سريان هدنة لمدة 72 ساعة قابلة للتجديد اعلنتها الامم المتحدة مطلع هذا الاسبوع.

وتأمل المنظمة ودول كبرى كالولايات المتحدة وبريطانيا، ان تساهم التهدئة في التمهيد لاستئناف مشاورات السلام، املاً في التوصل الى حل للنزاع الذي ادى الى مقتل زهاء 6900 شخص واصابة 35 الفاً، ونزوح اكثر من ثلاثة ملايين، منذ آذار/مارس 2015.