مجلس الدوما الروسي يعلق اتفاقية البلوتونيوم مع الولايات المتحدة

موسكو - د ب أ- أفادت تقارير إخبارية روسية بأن مجلس النواب الروسى ” الدوما ” صوت الأربعاء، لصالح مشروع قانون يعلق الاتفاقية الروسية الأمريكية بشأن التخلص من البلوتونيوم والبروتوكولات الملحقة.

وأوضحت وكالة “تاس″ الروسية أنه تمت الموافقة على المشروع بالإجماع تقريباً، حيث صوت لصالحه 445 نائباً وامتنع نائب واحد عن التصويت.

وكان الرئيس فلاديمير بوتين قدم مشروع القانون إلى المجلس في الثالث من الشهر الجاري. وقال في حينها إن “روسيا لن تمضي قدما في البرنامج وسط “التهديدات الأخيرة للاستقرار الاستراتيجي نتيجة لتصرفات الولايات المتحدة غير الودية تجاه روسيا”.