يميني ألماني يفتح النار على رجال الشرطة فيصيب أربعة بجروح مختلفة

برلين ـ القدس العربي ـ من علاء جمعة ـ أكدت مصادر أمنية ألمانية الأربعاء بأن رجل شرطة ألماني يعاني من حالة صحية حرجة تهدد حياته، بعد أن أطلق متطرف مناهض للحكومة النار عليه وعلى ثلاثة آخرين من رجال الشرطة خلال مقاومته حملة أمنية لمصادرة أسلحته

وأعلنت وزارة الداخلية المحلية بولاية بافاريا في بيان لوسائل إعلام ألمانية أن مطلق الرصاص والبالغ من العمر 49 عاما أصيب أيضا بجروح خلال القبض عليه، عضو فيما يسمى بـ”حركة مواطني الرايخ” (تسمية كانت موجودة في الحقبة النازية)، وهي جماعة يمينية متطرفة لا يعترف أتباعها بالدولة الألمانية الحالية. بحسب أقوال وزير الداخلية في ولاية بافاريا، يواخيم هيرمان،

ونقلت صحيفة فيلت الألمانية أقوال رئيس الشرطة في دائرة وسط فرانكن يوهان راست ، إن أحد رجال الشرطة المصابين بشكل خطير في سن 32 عاما وإن شرطيا ثانيا مصاب بطلق ناري يبلغ من السن 31 عاما في حين أن اثنين آخرين أصيبا بشظايا زجاجية يبلغان من العمر 37 عاما وعلى صعيد. متصل، قالت هيئة حماية الدستور في ألمانيا “جهاز الأمن الداخلي” إنها تصنف 30 إلى 40 شخصا ذوي صلة بما يعرف بـ حركة “مواطني الإمبراطورية الألمانية” أو حركة “مواطني الرايخ” ضمن المتطرفين اليمينيين.

في غضون ذلك، بدأ الادعاء العام في ألمانيا تحقيقاته مع متطرف ألماني ينتمي لما يعرف بحركة “مواطني الإمبراطورية الألمانية” أو مواطني الرايخ بتهمة الشروع في القتل وذلك بعد أن أطلق النار على عدد من رجال الشرطة.

وقالت أنيتا تراود، كبيرة محامي العموم في مدينة روت بولاية بافاريا جنوب ألمانيا الأربعاء إنه تم إصدار أمر اعتقال بحق المتهم البالغ من العمر 49 عاما وسيحال إلى قاضي التحقيقات الخميس.

وقال متحدث باسم الهيئة اليوم الأربعاء بولاية بافاريا في عاصمتها ميونيخ: “تتركز مراقبتنا بشكل خاص على مجموعة حكومة المنفى المعروفة باسم الإمبراطورية الألمانية”.

وأضاف المتحدث: “أيديولوجيتهم شعبوية و معادية للسامية، هذا تطرف يميني واضح”. وأشار المتحدث إلى أن الهيئة رصدت تزايدا مستمرا لأنشطة حركة “مواطني الإمبراطورية الألمانية” خلال السنوات الماضية وقال إن هذه الحركة تطعن في وجود الجمهورية الاتحادية ولا تعترف بنظامها القانوني ولا تعترف بشرعية ممثليها المنتخبين ديمقراطيا.

وقال المتحدث إن الحركة ليس لها هيكل تنظيمي وليس لها رئاسة مضيفا: “لقد اتسعت في الآونة الأخيرة وبوضوح دائرة من يشعرون بشكل أو بآخر بانتمائهم لهذه الحركة”. وأضاف المتحدث: “من بين هؤلاء متبرمون و مهولون ومؤمنون بنظرية المؤامرة ومنتفعون، ولكن من بينهم أيضا متطرفون يمينيون”.

وتابع المتحدث باسم هيئة حماية الدستور الألمانية: “نرى في سياق أزمة اللاجئين تفرعا للوسط اليميني المتطرف إلى وسط اجتماعي لم يكن موجودا بهذه البُنى من قبل”. وأوضح المتحدث أن حركة مواطني الإمبراطورية الألمانية من بين هذه الدوائر ذات العلاقة الفكرية بالإيديولوجية اليمينية المتطرفة “لذلك فليس من المستبعد أن يكون أشخاص ينتمون لهذه الحركة قد مروا بمراحل تطرف وتشدد”.

وكانت الشرطة الألمانية قد أعلنت منذ أيام إن مجموعة من الشبان في شرق ألمانيا هددوا ثلاثة أطفال سوريين لاجئين بسكين واعتدوا عليهم بالضرب قبل أن يهتفوا بشعارات يمينية ، وقالت الشرطة في بيان إن الصبية اللاجئين وأعمارهم خمسة وثمانية و11 عاما تعرضوا للهجوم بعد نزولهم من حافلة في مدينة زبنتس الواقعة على بعد 40 كيلومترا تقريبا شرقي دريسدن بحسب القناة التلفزيونية الإخبارية الثانية.

وقالت متحدثة باسم الشرطة إنها لا تستطيع تأكيد هوية المهاجمين مضيفة أن هوياتهم لم يجر التحقق منها بعد. ووجدت الشرطة عددا من الشباب أعمارهم بين 15 و 20 عاما قرب موقع الهجوم لكن لم يتضح بعد إن كانوا مسؤولين عن الهجوم. واستقبلت ألمانيا صاحبة أكبر اقتصاد في أوروبا نحو مليون مهاجر في 2015 و 2016 وهو الأمر الذي أغضب بعض الألمان.