بلجيكا تستدعي سفير روسيا بعد إعلان موسكو مقتل مدنيين في غارة قرب حلب

بروكسل- أ ف ب- استدعت وزارة الخارجية البلجيكية الاربعاء السفير الروسي على خلفية إعلان موسكو أن طائرات بلجيكية مشاركة في التحالف الدولي ضد تنظيم الدولة الاسلامية شنت غارات قرب حلب أدت إلى مقتل ستة مدنيين.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية البلجيكية ديدييه فاندرهاسلت لوكالة فرانس برس “نحن على اتصال مع السفير الروسي بهدف استدعائه خلال النهار”.

وكانت وزارة الخارجية الروسية اتهمت في بيان الاربعاء سلاح الجو البلجيكي المشارك في التحالف الدولي بقيادة واشنطن بقتل ستة مدنيين واصابة اربعة اخرين بجروح اثر “عملية قصف ادت الى تدمير منزلين” ليل الاثنين الثلاثاء في منطقة حساجك في حلب.

لكن وزارة الدفاع البلجيكية نفت الاتهامات الروسية الاربعاء. وقالت المتحدثة باسم الوزارة لورانس مورتييه لوكالة فرانس برس “لم نكن في المنطقة. لا علاقة لنا بالهجوم المذكور”.