الجيش الروسي يحذر من خروج مقاتلي تنظيم الدولة من العراق إلى سوريا جراء هجوم الموصل

موسكو- أ ف ب- حذرت رئاسة أركان الجيش الروسي الاربعاء من أن الهجوم الذي يشنه الجيش العراقي بدعم من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة على الموصل يجب الا يؤدي إلى “اخراج ارهابيي” تنظيم الدولة الاسلامية من العراق إلى سوريا.

وقال الجنرال فاليري غيراسيموف تعليقا على هجوم الموصل الذي لم يبدأ فعليا بعد بحسب رأيه “يجب عدم اخراج الارهابيين من دولة إلى اخرى، انما القضاء عليهم حيث هم”.

واضاف “نأمل في أن يكون شركاؤنا في التحالف الدولي على ادراك لما يمكن أن يحصل لهذه المجموعات المسلحة من تنظيم الدولة الاسلامية وهي تندحر”.

وبدأت القوات الحكومية العراقية الاثنين هجوما واسع النطاق على الموصل، معقل تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” في شمال العراق.

وأدى الهجوم، الاكبر الذي تشنه قوات بغداد في السنوات الماضية، إلى تقدم سريع خلال يومين، باسناد من التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، عبر الطيران وكذلك عبر نشر عسكريين على الارض لتقديم المشورة.

وقال الجنرال غيراسيموف إن الأقمار الاصطناعية العسكرية تراقب الوضع في الموصل وكذلك حوالى عشر طائرات استطلاع وطائرات بدون طيار.

واضاف “رغم صخب محطات التلفزة الغربية، يجب معرفة أن الهجوم لم يبدأ بالواقع بعد” لافتا فقط إلى نيران مدفعية “وتركز وحدات” قرب الموصل.