الأمم المتحدة ترسل 19 شاحنة مساعدات إنسانية إلى إدلب

هطاي- الأناضول- دخلت 19 شاحنة مساعدات إنسانية تابعة للأمم المتحدة، الأربعاء إلى الأراضي السورية من معبر جيلوة غوزو التركي، متجهة نحو محافظة إدلب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية المعتدلة.

وبحسب مراسل الأناضول، فإنّ الشاحنات المحملة بالمواد الغذائية الأساسية، انطلقت من منطقة الريحانية بولاية هطاي جنوب تركيا، وأفادت الجهات المعنية أنّ القافلة في طريقها إلى إدلب.

جدير بالذكر أنّ 40 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية كانت عالقة في منطقة الريحانية منذ إعلان النظام السوري في 19 أيلول/ سبتمبر الماضي، انتهاء الهدنة المعلنة، في 13 من الشهر ذاته، من قِبل الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا.

وتعرضت قافلة مساعدات تابعة للأمم المتحدة في 19 سبتمبر، لقصف جوي في سوريا، وتبادلت روسيا وأمريكا الاتهامات بشأن المسؤولية عن القصف، وأفادت مصادر في المعارضة للأناضول، أن القصف استهدف أيضاً مركزاً للهلال الأحمر السوري ببلدة “أورم الكبرى”، بريف حلب الغربي، أثناء تفريغ حمولة الشاحنات، التي تحمل مساعدات إنسانية.

وكانت 20 شاحنة للأمم المتحدة قد دخلت الأراضي السورية عبر البوابة الحدودية نفسها قبل نحو أسبوعين، ومع دخول القافلة الجديدة تكون الأمم المتحدة قد أكملت تفريغ حمولة شاحناتها في إدلب.