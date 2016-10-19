الأمم المتحدة تعتبر أن هدنة الثماني ساعات في حلب الخميس غير كافية

جنيف- أ ف ب- اعتبرت الأمم المتحدة الاربعاء هدنة الثماني ساعات المقررة الخميس لوقف المعارك في حلب لنقل المساعدات إلى المدنيين المحاصرين غير كافية وطلبت ضمانات امنية من كافة اطراف النزاع في سوريا.

وقال المتحدث باسم مكتب الامم المتحدة للمساعدات الانسانية جينس لارك خلال مؤتمر صحافي في جنيف “قبل ان نفعل أي شيء معقول (…) نحتاج إلى ضمانات من كافة الاطراف”.

واضاف ان وقف اطلاق النار الذي سيدخل حيز التنفيذ الخميس في الساعة الثامنة (5,00 تغ) “اعلنه الروس من جانب واحد (…) ولم يصدر أي اعلان عن الحكومة السورية”.

ولارك أكد أن الفرق المكلفة نقل المساعدات الانسانية إلى حلب بحاجة “إلى 48 ساعة على الاقل”.

واضافة الى نقل المواد الغذائية والمنتجات الاساسية إلى المدنيين الـ250 الفا العالقين في احياء شرق حلب التي تسيطر عليها المعارضة تريد الامم المتحدة إجلاء ايضا مئات المرضى والجرحى.

وقوافل الامم المتحدة والصليب الاحمر عالقة منذ اسابيع قرب الحدود التركية بانتظار الحصول على الضوء الاخضر وضمانات أمنية.

وتوقفت غارات الطيران الروسي والسوري منذ صباح الثلاثاء بقرار من موسكو للسماح للمدنيين بالاستعداد لمغادرة شرق حلب عبر ستة ممرات انسانية.