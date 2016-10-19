جندي أفغاني يفتح النار على مجموعة من الجنود الأمريكيين ويقتل أحدهم

كابول- د ب أ- قال مسؤول الأربعاء إن جنديا أفغانيا فتح النار على مجموعة من الجنود الأمريكيين، مما أسفر عن مقتل أحدهم في العاصمة الأفغانية كابول.

وقال دولت وزيري المتحدث باسم وزارة الدفاع الأفغانية “أصيب عدد من الجنود الأمريكيين الأخرين”.

وأضاف أن الجندي الأفغاني قتل أثناء تبادل إطلاق النار في منطقة “ريشخور” بالعاصمة، التي تضم مركزا لتدريب القوات الخاصة الأفغانية.

وأوضح كيفين ويست المسؤول الإعلامى بمهمة الدعم الحاسم التابعة لحلف شمال الأطلسي (الناتو) فى أفغانستان “نحن نعمل على معرفة مزيد من التفاصيل بشأن الحادث”.

يذكر أن العشرات من الجنود والمستشارين الدوليين قتلوا في هجمات على أيدى أفراد من القوات الأمنية الأفغانية.

وسجلت مدونة ” لونج وور جورنال” التى تحظى بمكانة واهتمام واسع النطاق أنها سجلت 92 هجوما من هذا النوع منذ عام 2008 . وقتل 150 جنديا دوليا وأصيب 187 من الجنود الأخرين.

ويشار إلى أن مثل هذه الهجمات تقع غالبا بسبب جوانب سوء التفاهم والادراك الثقافي أو الخلافات الشخصية .كما أن مسلحي طالبان تمكنوا أيضا من التسلل بين أفراد القوات الأمنية وإيعازهم لتنفيذ هجمات خلال الأشهر القليلة الماضية.