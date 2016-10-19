تضارب الأقوال حول الحالة الصحية لمحمود عبدالعزيز

القاهرة ـ شغلت الحالة الصحية للفنان المصري محمود عبدالعزيز، جمهوره في الأيام الأخيرة بعد نقله للمستشفى ومنع الزيارة عنه، وتسابق النجوم في الدعاء له بالشفاء.

وقد تضاربت الأخبار حول حقيقة مرض محمود عبدالعزيز، واستجابته للأدوية، فقد ذكرت بعضها أن حالته غير مستقرة، و أنها إذا لم تتحسن خلال الساعات القادمة سيتم نقله للعلاج بالخارج.

وقد رد الفنان إيهاب فهمي عضو نقابة المهن التمثيلية، على هذه الأخبار مؤكدًا أن حالة الفنان الكبير مستقرة ولا يعاني من أي مرض خطير، ولكنه يعاني فقط من نقص في الهيموجلوبين.

كما نفى ما تم تداوله أن الساحر يرقد في غرفة العناية المركزة وأن حالته صعبة، مشيرًا إلى أن يتواجد في غرفة عادية داخل المستشفى وحالته مستقرة، وسوف يخرج قريبا.

وعن سبب منع الزيارة عنه قال إيهاب فهمي: “إن الأطباء منعوا الزيارة عنه ليس لغرض طبي أو خطورة حالته، ولكن لراحته الشخصية وحتى لا يتم إرهاقه بالزيارات خاصة أن النجم محمود عبدالعزيز محبوب من الجميع وستكون هناك أعداد كبيرة ترغب في زياته والاطمئنان عليه”.

يذكر أن الفنان محمود عبدالعزيز، يتواجد منذ أيام بإحدى المستشفيات الخاصة وقد أكد نجله محمد محمود عبدالعزيز، أن والده يعاني من بعض الانيميا فقط وان تواجده بالمستشفى لزيادة الاطمئنان عليه.