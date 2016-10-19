الفنانة المصرية علياء عساف ذهبت لاستخراج وثيقة طلاقها فلم تجدها في السجلات الرسمية

القاهرة ـ أصيبت الفنانة المصرية الشابة علياء عساف بصدمة شديدة عند ذهابها لاستخراج وثيقة طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين.

علياء وجدت أن السجلات الرسمية خالية من وثيقة طلاقها، حيث اكتشفت أن المأذون الذي أجرى مراسم طلاقها، قد تم القبض عليه بتهمة التزوير في الوثائق الرسمية، وأن دفتر تسجيل واقعة طلاقها تم تحريزه ضمن قضية التزوير المتهم فيها المأذون الشرعي.

الفنانة المصرية وكلت محامي ليتقدم بطلب توثيق لقسيمة طلاقها من محكمة الأسرة، والتأكيد على صحة الوثيقة وإبلاغ السجل المدني ومحكمة الأحوال الشخصية بواقعة الطلاق.

وكانت علياء عساف قد انفصلت عن زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين بعد 8 أشهر من الزواج، وقد تبادلا بعد الطلاق الكثير من التصريحات المسيئة في حق بعضهما البعض حول أسباب الطلاق، فقد نشرت علياء “بوست” وجهت من خلاله مجموعة نصائح للفتيات بعد طلاقها، كشفت فيها عن معاناتها مع طليقها، فرد الأخير عليها بتأكيده أن السبب الحقيقي لطلاقهما، هو رغبتها في العودة إلى الفن، على الرغم من أنهما اتفقا قبل الزواج على اعتزالها، على حد قوله.