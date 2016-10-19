الجيش الروسي يعلن ان “الهدنة الانسانية” الخميس في حلب ستستمر 11 ساعة

موسكو ـ أ ف ب ـ اعلن الجيش الروسي الاربعاء ان “الهدنة الانسانية” الخميس في مدينة حلب ستستمر 11 ساعة “بناء على طلب المنظمات الدولية” بدل ثماني ساعات كانت مقررة اصلا.

وقال الجنرال سيرغي رودسكوي من هيئة الاركان الروسية ان وقف اطلاق النار الشامل الذي يبدأ الخميس في الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي (5,00 ت غ) “سيتم تمديده لثلاث ساعات وسيستمر حتى الساعة 19,00 بالتوقيت المحلي” (16,00 ت غ)، موضحا ان المقاتلات الروسية والسورية “ستبقى على مسافة 10 كلم من حلب” خلال الهدنة.

واضاف المصدر نفسه انه سيتم صباح الخميس فتح ثمانية ممرات انسانية بينها ستة لاجلاء المدنيين والمرضى والجرحى واثنان لانسحاب مقاتلي المعارضة المسلحة لكن يمكن ايضا ان تستخدم للمدنيين، وستراقبها طائرات بدون طيار.

واوضح رودسكوي ان تسع حافلات وسبع سيارات اسعاف سترسل نحو الممرات الانسانية في شمال حلب وسترسل ثماني حافلات وثماني سيارات اسعاف الى الجنوب.

واضاف ان موظفين من بعثة الامم المتحدة ومتطوعين من الهلال الاحمر السوري سيساعدون في اجلاء المدنيين ويرافقونهم طول الطريق بعد مغادرة حلب.

وتابع الجنرال الروسي ان عملية الاجلاء ستبث على موقع وزارة الدفاع الروسية بشكل مباشر بفضل كاميرات المراقبة التي نصبت قرب ممرات انسانية.

وقال ان “الطرفين الروسي والسوري نفذا كل الالتزامات المرتبطة بتطبيق عملية انسانية في شرق حلب”.

وخلص الى القول “نامل في ان تتمكن الولايات المتحدة والاطراف المعنية الاخرى من التاثير على قادة فصائل مسلحة من اجل ضمان اجلاء مرضى ومصابين وكذلك مدنيين وانسحاب مسلحي المعارضة”.