الخارجية السورية تعلن ان الجيش يسحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب





بيروت ـ رويترز ـ قالت وزارة الخارجية السورية إن الجيش السوري سحب قواته للسماح للمعارضة المسلحة بمغادرة شرق حلب عبر ممرين محددين.

وقالت الوزارة في بيان نقله التلفزيون السوري ووكالة الأنباء الرسمية إن الحكومة السورية “تستخدم أقصى ما لديها من إمكانيات من أجل استقرار الوضع في مدينة حلب” وأنه “تم ترتيب نقل السكان المدنيين دون قيود وتوفير نقل الجرحى وخروج المسلحين مع سلاحهم دون عوائق من الأجزاء الشرقية للمدينة.”

وتابع البيان أن روسيا التي يدعم طيرانها الجيش السوري في حلب ستلتزم بوقف مؤقت لإطلاق النار هناك يوم الخميس.