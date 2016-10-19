ميركل تستقبل بوتين وانطلاق القمة الخاصة بأوكرانيا في ديوان المستشارية





برلين- د ب أ- استقبلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل الرؤساء الفرنسي فرانسوا أولاند والأوكراني بيترو بوروشينكو والروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم الأربعاء في برلين.

وكان استقبال ميركل لبوتين في نحو الساعة السادسة والنصف مساء بالتوقيت المحلي، أي بعد نحو 30 دقيقة من استقبال الرئيسين الفرنسي والأوكراني.

وتسعى ميركل وبقية المشاركين في هذه القمة الرباعية لتحريك مفاوضات السلام في مناطق شرق أوكرانيا.

ويعتبر هذا اللقاء بشكله الحالي الأول منذ عام.

وكانت آخر مرة يزور فيها بوتين ألمانيا عام 2013 عندما زار معرض هانوفر، بل إنه لم يزر برلين منذ أربع سنوات.

ومن المنتظر أن يغادر بوروشينكو القمة بعد الانتهاء من النقاشات المتعلقة بالوضع في بلاده في ضوء احتلال انفصاليين موالين لروسيا أجزاء واسعة من شرق أوكرانيا.

وتعتزم ميركل و أولاند وبوتين التحدث بعد ذلك بشأن الوضع في سورية وتصاعد العنف هناك.

ولم يعرف حتى الآن إلى متى ستستمر هذه المباحثات.

وكانت الحكومة الألمانية قد خفضت، على لسان المتحدث باسمها شتيفن زايبرت، سقف التوقعات من وراء هذا اللقاء فيما يتعلق بالوضع في سوريا.

وتعهد الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند، قبل مغادرة فرنسا اليوم الأربعاء، ببذل “كل جهد ممكن ” لإطالة أمد تعليق الغارات الجوية على حلب؛ للسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى السكان الذين بقوا في المدينة السورية المحاصرة.

ومن المنتظر أن تبلغ ميركل و أولاند رؤساء دول وحكومات دول الاتحاد الأوروبي بنتائج مباحثاتهما مع بوتين خلال القمة الأوروبية المزمعة غداً الخميس في بروكسل.