الرئيس النيجيري يلتقي تلميذات شيبوك





ابوجا (نيجيريا)- أ ف ب- التقى الرئيس النيجيري محمد بخاري الأربعاء 21 من تلميذات شيبوك أفرجت عنهن الأسبوع الماضي جماعة “بوكو حرام”، ووعد ببذل كل ما يلزم لإطلاق سراح زميلاتهن اللواتي لا يزلن في قبضة المجموعة الجهادية.

وخاطب التلميذات وعائلاتهن في مقر إقامته في ابوجا “سنضاعف جهودنا لنفي بوعدنا لكي تعود الفتيات الأخريات إلى ديارهن”.

وأطلقت “بوكو حرام” الخميس سراح 21 من تلميذات شيبوك اللواتي تحتجزهن منذ أكثر من عامين، بعد مفاوضات بين الحكومة والجماعة الجهادية بمساعدة من سويسرا واللجنة الدولية للصليب الاحمر.

وبين 276 تلميذة خطفتهن جماعة “بوكو حرام” في 14 نيسان/أبريل 2014، تمكنت 57 من الفرار بعد اختطافهن. وعثر الجيش على احدى الفتيات في أيار/مايو مع زوجها المقاتل وابنهما البالغ من العمر 4 أشهر.

وتسببت عملية الخطف التي حظيت بمتابعة وسائل الإعلام في كل أنحاء العالم، بموجة سخط عارمة، خصوصا على تويتر من خلال هاشتاغ “أعيدوا بناتنا”.

وشكل استرجاع فتيات شيبوك إحدى أبرز النقاط في حملة المرشح بخاري الذي انتخب رئيساً في أيار/مايو عام 2015. ومنذ ذلك الحين يواجه الرئيس انتقادات بسبب الفشل في العثور عليهن.