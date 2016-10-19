واشنطن ستنشر منظومة الدفاع الصاروخي في كوريا الجنوبية “قريباً”





واشنطن- أ ف ب- أعلنت الولايات المتحدة الأربعاء أنها ستنشر منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد) في كوريا الجنوبية في أقرب وقت، رغم معارضة الصين.

وأكد وزير الخارجية الأميركي جون كيري، خلال اجتماع مع وزيرين من كوريا الجنوبية في واشنطن، أن منظومة “ثاد” سيتم إرسالها قريباً إلى شبه الجزيرة الكورية.

وتعتبر واشنطن المنظومة الدفاعية بمثابة حماية في مواجهة استمرار برنامج كوريا الشمالية في مجال الصواريخ والتكنولوجيا النووية.

لكن الصين حذرت من أنها تعتبر المنظومة تهديداً لتوازن القوى في المنطقة، متخوفة من أن يجعل ذلك الردع النووي الخاص بها أقل مصداقية.

وقال كيري إن “الولايات المتحدة ستفعل كل ما هو ضروري للدفاع عن أنفسنا والتزامنا الأمني الذي أعلناه لحلفائنا”.

وأضاف “سننشر منظومة الدفاع الصاروخي (ثاد) في أقرب وقت لدى حليفتنا”.

والتقى كيري ووزير الدفاع الأميركي اشتون كارتر كلاً من وزير الخارجية الكوري الجنوبي يون بيونغ سي ووزير الدفاع هان من كو.

ووافقت واشنطن وسيول على إقامة منظومة “ثاد” الصيف الفائت بعد التجارب النووية والصاروخية المتكررة لبيونغ يانغ.

لكن هذا التحرك أغضب بكين، الشريك التجاري الرئيسي لكوريا الشمالية المعزولة، واللاعب الرئيسي في الجهود الدولية الرامية إلى تهدئة النظام الشيوعي.

وكان الجنرال الصيني تساي جون أبلغ منتدى للدفاع في بكين الأسبوع الماضي أن “ثاد لن يؤدي إلى السلام والاستقرار في شبه الجزيرة الكورية”.