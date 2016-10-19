إسرائيل تطالب الأمم المتحدة بوقف تمويل منظمة “بتسيلم”





تل أبيب/ نيويورك- د ب أ- دعا داني دانون، مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، إلى تعليق تمويل الأمم المتحدة لمنظمة “بتسيلم” الحقوقية الإسرائيلية، التي أدلت بشهادة في اجتماع لمجلس الأمن الأسبوع الماضي حول الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقال دانون أمام المجلس، خلال المناقشة ربع السنوية حول المسألة الإسرائيلية -الفلسطينية، إن دعوة “بتسيلم”، التي حصلت على تمويل من ثلاث وكالات أممية، للإدلاء بشهادة خلال الجلسة الخاصة التي عقدت الجمعة الماضي “لم يكن من قبيل المصادفة”.

وأضاف دانون: “إنها بداية دورة تبعث على السخرية، تمول فيها الأمم المتحدة “بتسيلم” ومنظمات مماثلة تتبنى أجندة سياسية معينة، ثم تتم دعوتهم لتقديم ما يسمى بشهادة خبراء”.

وتابع قائلاً: “هذا تدخل مباشر في عمليتنا الديمقراطية من قبل عناصر مناهضة لإسرائيل هنا في الأمم المتحدة. أدعو هذا المجلس لوضع حد لتمويل الأمم المتحدة للمنظمات المتطرفة التي تسعى للإضرار بإسرائيل”.

ووفقاً لمنظمة “مونيتور” المدافعة عن إسرائيل، فإن “بتسيلم” تلقت ما يصل إلى 440 ألف شيكل (115 ألف دولار) في العام الحالي من “هيئة الأمم المتحدة لتمكين المرأة” و”منظمة الأمم المتحدة لرعاية الطفولة”(يونيسف) و”برنامج الأمم المتحدة الإنمائي”.

وكانت بتسيلم دعت المجلس إلى التحرك ضد النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه يقوّض فرص حل الدولتين.

وقال رياض منصور، السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة، أمام المجلس إن الاجتماع غير الرسمي/ الذي عقد الأسبوع الماضي حول النشاط الاستيطاني الإسرائيلي، أظهر أن أعضاء المجلس أكدوا على عدم شرعية الاستيطان.

وأوضح: “ما الذي قد يبرر شلل مجلس الأمن المستمر في مواجهة مثل هذه الانتهاكات الإسرائيلية المنهجية العدوانية، والتحدي السافر لإرادة المجتمع الدولي؟”.

وقال حجاي العاد، المدير التنفيذي لمنظمة بتسيلم أمام المجلس “ينبغي أن يتم إدراك حقوق الفلسطينيين، ولابد أن ينتهي الاحتلال، ويتعين على مجلس الأمن الدولي أن يتخذ إجراء، وقد حان وقت ذلك”.

وأدانت إسرائيل اجتماع الجمعة، واعتبرته محاولة “لنشر الأكاذيب”، بينما ترى صحيفة “ها آرتس″ أن الولايات المتحدة منحت دعمها لبتسيلم فيما انتقدت الحكومة الإسرائيلية لعدم دعمها حرية التعبير.