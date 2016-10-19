دبلوماسي في حلف الأطلسي: انتشار بحري روسي كبير لتكثيف هجوم حلب





بروكسل- رويترز- قال دبلوماسي كبير في حلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، نقلاً عن معلومات لأجهزة مخابرات غربية، إن السفن الحربية الروسية قبالة ساحل النرويج تحمل قاذفات مقاتلة من المرجح استخدامها لتعزيز هجوم نهائي على شرق حلب المحاصر في سوريا خلال أسبوعين.

وقال الدبلوماسي، مشترطاً عدم الكشف عن اسمه، “ينشرون كل أسطول الشمال وجزءاً كبيراً من أسطول البلطيق في أكبر انتشار بحري منذ نهاية الحرب الباردة”.

وأضاف “هذه ليست زيارة ودية. فخلال أسبوعين سنرى تصعيداً في الهجمات الجوية على حلب في إطار استراتيجية روسيا لإعلان النصر هناك”.