﻿مصر: مظاهرة شعبية كبيرة ضد السيسي بسبب رفع فواتير «الإسكان الاجتماعي»

القاهرة ـ «القدس العربي» من منار عبد الفتاح: في مظاهرة شعبية تعد الأكبر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظم آلاف عدة من متضرري الإسكان من المستحقين في المرحلة الأولى في مشروع الإسكان الاجتماعي في بورسعيد، تظاهرة أمام الديوان العام للمحافظة، وذلك بعد إبلاغهم من بعض موظفي البنوك بزيادة المبالغ المستحقة من 7 آلاف جنيه إلى 47 ألف جنيه و71 ألف على حسب السن.

وأغلق المحتجون شارعي «محمد علي» و»23 يوليو» للاعتراض على الشروط الجديدة للإسكان. وقال المحتجون إنهم «يطالبون بأن يرفع البنك يده عن المشروعات السكنية لأنهم من محدودي الدخل ولا يتحملون شروط البنك»، مرددين هتافات منها «إرحل يا محافظ بورسعيد» و»مش عايزينك».

وحاول الأمن فتح الطريق إلا أن السيدات أغلقن أحد الشوارع الرئيسية والهامة أمام مبنى الديوان العام للمحافظة، ورددن هتافات «اللي عايز يعدي يدوس علينا». ووقف المتظاهرون في عرض الشارع المواجه لمرفق المعديات، ما تسبب في إيقاف حركة المعديات في المرفق بين ضفتي القناة.

وأصدرت محافظة بورسعيد بيانًا توضح فيه حقيقة الأمر للمتظاهرين والذي نص على «إلى جميع المتقدمين في مشروع الإسكان الاجتماعي… تم الاتفاق بين المحافظة ووزير الإسكان والنواب على أن يتم مد فترة السماح للتقدم بالمقدمات للبنوك لمدة أسبوع آخر بدلا من يوم الخميس المقبل على أن يقوم المتقدم بدفع مقدمات عشرة آلاف جنيه، ويتم سداد الأقساط مع البنك المختص طبقا للقواعد البنكية المتعارف عليها». وأكد البيان، أن المحافظة ملتزمة مع المتقدمين لمشروع الإسكان الاجتماعي طبقا لاستمارة 2013 وشروطها، خاتما: «حفظ الله مصر من كل مكروه».

وحاول اللواء زكي صلاح، مدير أمن بورسعيد، إقناع المتظاهرين بفض وقفتهم أمام مرفق المعديات؛ لاسيما بعد البيان الذي أصدرته الصفحة الرسمية للمحافظة، وتمت إذاعته في الإذاعة الداخلية للديوان العام.

وقال اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، إن مظاهرات الإسكان ببورسعيد لا تعدو كونها مؤامرة، لعلم أهل الشر بأهمية ملفي الإسكان والدروس الخصوصية، التي أولاهما المحافظ مؤخرًا اهتمامًا خاصًا، مشيرا إلى أن ما كشف ذلك هو القبض على 8 أفراد ليسوا من المتقدمين للمشروع. وقال إن شريط فيديو سيتم بثه على الصفحة الرسمية للمحافظة، يؤكد محاولاتهم لتأجيج الموقف. وأشاد المحافظ بمديرية الأمن، وجهود ضباطها في إنهاء الأزمة، وضبط النفس، دون خسائر بشرية أو مادية.

وجاءت تصريحات المحافظ في اجتماعه بالمجلس التنفيذي، مؤكدا على دور النواب في احتواء الأزمة والتنسيق معه لإنهائها وتنبيههم لأهمية وحساسية توقيتها، في ظل دعوات أهل الشر لتظاهرات جديدة.

وعلّق حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، في تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين المصغر «تويتر»، قائلا « انتهت مظاهرات بورسعيد ببيان للمحافظ يتراجع عن رفع أسعار الشقق، الدرس هو لا تتحدى الناس ولا تركن للقوة والعنف. الشرعية هي رضا المواطنين».

وأكد وكيل مجلس النواب سليمان وهدان، أنه تم تحديد موعد الاجتماع مع رئيس مجلس الوزراء شريف إسماعيل ووزير الإسكان وأعضاء مجلس النواب، لمحافظة بورسعيد. وأضاف في تصريحات صحافية، أنه بصدد حل مشكلة الإسكان الاجتماعي والالتزام بكراسة الشروط للتعاقد التي صدرت عام 2013. وأضاف إذا كان هناك فروق مبالغ بين شرط التعاقد وما تطلبه البنوك سيلتزم صندوق خدمات المحافظة بهذه الفروق.

ووصف الصحافي والباحث الأمريكي إيفان هيل، المعني بشؤون الشرق الأوسط، الاحتجاجات التي تشهدها مدينة بورسعيد بسبب ارتفاع تكلفة الإسكان الاجتماعي بالنادرة. وكتب هيل، عبر حسابه على «تويتر» «احتجاجات في بورسعيد على خلفية ارتفاع تكلفة الإسكان الاجتماعي، ما زال الأمر نادرا أن ترى حدوث مثل هذا الأمر».

وأعلن أعضاء مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، رفضهم لموقف البنوك في زيادة مبالغ التعاقد على المستحقين في المرحلة الأولى من مشروع الإسكان الاجتماعي لاستلام وحداتهم السكنية.

وطالب النواب الثلاثة محمود حسين وأحمد فرغلي وسعاد المصري في مذكرة قدموها إلى شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والجهات الحكومية والتنفيذية ووزارة الإسكان، أن تتحمل المسؤولية حتى لا تتفاقم الأزمة في بورسعيد، مشيرين إلى أنهم يسعون بكل الطرق لإيجاد حل للأزمة ومقابلة رئيس الوزراء لعرض الأزمة، والمطالبة بحقوق أبناء بورسعيد بجانب تقديم طلبات إحاطة بهذا الشأن.