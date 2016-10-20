﻿فنان مغربي يلغي زيارته إلى مصر احتجاجا على استقبالها وفد البوليساريو

الرباط – «القدس العربي»: ألغى الفنان المغربي نعمان لحلو زيارة مرتقبة إلى مصر احتجاجا على استقبال رئيس مجلس النواب المصري وفدا من جبهة البوليساريو.

وعبر عن غضبه من خلال منشور له على «فيسبوك»، وطلب من الفنانين المقيمين في مصر إتخاذ موقف ولو بالتنديد من أجل ابراز الإساءة التي تعرض لها المغرب جراء هذا الإستقبال.

وشارك وفد من برلمان جبهة البوليساريو الأسبوع الماضي باجتماعات برلمانية أفريقية عربية والاحتفال بالذكرى 150 لقيام البرلمان المصري، والتي اقيمت في مدينة شرم الشيخ وأثارت استياء المغرب.

وقال لحلو في تدوينته على فيسبوك: «لكل أصدقائي في جمهورية مصر العربية، الذين ينتظرون زيارتي يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني، أخبرهم أنني ألغيت زيارتي، كما أنني اعتذرت للقنوات التلفزيونية، التي كان مقررا استضافتي بها، وكذلك اعتذرت لجامعة حلوان، التي كان مقررا أن ألقي بها محاضرة عن الموسيقى المغربية».

وأضاف «لقد كانت صدمة كبيرة لكل المغاربة أن يُستقبل رئيس مجلس النواب المصري، الناطق باسم الشعب، وفدا من جبهة البوليساريو الانفصالية. وعليه أتساءل، هل هذا الشخص يتصرف باسم الشعب، وإن كان الأمر كذلك، فإنني أطلب من كل الفنانين المغاربة المقيمين في مصر أن يكون لهم موقف ولو بالتنديد، حتى يعلم الشعب المصري كمية الإساءة الـتي وجـهوها لشـعب يحـبهم».