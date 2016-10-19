﻿اسبانيا تحاول استمالة بريطانيا للسيادة المشتركة على جبل طارق مقابل دعم وحدتها أمام أي استقلال لاسكتلندا

مدريد – «القدس العربي» ـ من حسين مجدوبي: تحاول إسبانيا استمالة بريطانيا الى اتفاق للسيادة المشتركة حول صخرة جبل طارق مقابل دعمها في عدم استقلال اسكتلندا عن المملكة المتحدة، لكن هذا الطرح يصطدم أساساً بعاملين، موقف سكان الصخرة وموقف المؤسسة العسكرية التي لن تتخلى نهائياً عن موقع استراتيجي هام خاصة في ظل عودة الحرب الباردة ومنها الحضور الروسي والصيني في البحر المتوسط.

وفي زيارة واجتماع له مع رؤساء بلديات المدن والبلدات المجاورة لصخرة جبل طارق ومنها مدينة الجزيرة الخضراء، طرح وزير الخارجية الإسباني مانويل غارسيا مارغايو يوم الثلاثاء من الأسبوع الجاري ضــــرورة استماع سكان صخرة جبل طارق وطبقتها السياسية الى المقـــــترح الإسباني المتمثل في السيادة المشتركة مســــتقبلاً بين مدريد ولندن على الصخرة في أفق تصفية الاستعمار مستقبلاً، لكن على المدى البعيد.

واعتبر أن هذا المقترح يعد مناسباً لتصفية ما يعتبره آخر المستعمرات في العالم، ومناسباً للغاية لسكان الصخرة حتى يستمروا ضمن فضاء الاتحاد الأوروبي بعد تطبيق البريكسيت «الانسحاب البريطاني» نهائياً من الاتحاد الأوروبي. وحذّر في المقابل أنه في حالة عدم قبول السيادة المشتركة سيتم إغلاق الحدود مع جبل طارق ولن تصبح الصخرة من الاتحاد الأوروبي، وهذا سيعني خسائر مالية جمة.

وهناك عامل آخر أكثر تعقيداً من موقف السكان وفق الخبراء، وهو موقف المؤسسة العسكرية البريطانية التي ترفض أي سيادة مشتركة على صخرة جبل طارق نظراً للأهمية الاستراتيجية لمضيق جبل طارق الذي يعتبر من أهم المعابر المائية في العالم. ويزداد أهمية في ظل عودة الحرب الباردة بين الغرب وروسيا وكذلك الحضور المستمر للصين في السياسة الدولية وانتشارها التدريجي في البحار. ومن ضمن المؤشرات هو عودة السفن الروسية الى البحر المتوسط وكذلك حضور سفن حربية صينية لأول مرة المتوسط ابتداء من السنة الجارية. وكانت روسيا والصين قد أجرتا مناورات عسكرية مشتركة في المتوسط خلال أيار/مايو الماضي.

وأمام هذه الصعوبات، تراهن مدريد على فرضية جديدة وهو دعم بريطانيا أمام أي محاولة لاستقلال اسكتلندا في حالة إعادة استفتاء تقرير المصير خلال السنوات المقبلة، كما يطالب سكان هذا البلد بعـــدما فشلوا في الاستقلال منذ سنتين.

وكان رئيس حكومة اسبانيا ماريانو راخوي قد عالج هذا الموضوع مع رئيسة حكومة بريطانيا تيريزا ماي الأسبوع الماضي خلال لقاء جمع بينهما حول العلاقات بين البلدين في أعقاب البريكسيت، متعهداً بعدم دعم استقلال اسكتلندا بل اتخاذ موقف يؤكد وحدة المملكة المتحدة.