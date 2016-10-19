﻿النظام السوري يتقدم في ريف حماة مستفيداً من الاقتتال الحاصل بين «أحرار الشام» و«جند الأقصى»

حماة ـ «القدس العربي»: نجحت قوات النظام السوري المدعومة بميليشيات العقيد «سهيل الحسن ـ النمر» خلال اليومين الماضيين من التقدم على جبهات عدة في ريف حماة الشمالي مستعيدة زمام السيطرة على العديد من المناطق الحيوية كـ «معان، كوكب، المطاحن، الإسكندرية، العبادي، القاهرة، والشعثة»، وغيرها من المناطق التي كان فصيل «جند الأقصى» وفصائل من «الجيش الحر» قد سيطروا عليها قبل أسابيع قليلة.

وتقدم قوات النظام السوري وحلفائه في تلك المناطق جاء حسب مصادر ميدانية في ريف حماة عقب انسحاب أعداد كبيرة من مقاتلي المعارضة من تلك المناطق إبان الحرب التي اندلعت بين «جند الأقصى» و«حركة أحرار الشام الإسلامية» والمدعومة من تشكيلات من «الجيش الحر»، بالإضافة إلى استخدام كلٍ من روسيا والأسد لسياسة الأرض المحروقة في استعادة المواقع الاستراتيجية.

وكشفت مصادر إعلامية مقربة من القوات الحكومية السورية لوكالة الأنباء الألمانية أن «القوات الحكومية السورية سيطرت الثلاثاء على الكتيبة الروسية جنوب شرق بلدة صوران والتي تقع على طريق معردس كوكب التي سيطرت عليها المجموعات المسلحة بداية الشهر الماضي وقد شوهد فيها عدد عناصر الجيش الروسي».

وأكدت المصادر ان «سلاح الجو السوري نفذ ضربات مركزة على تجمعات وتحركات ومقار المجموعات الإرهابية في صوران وجنوبها ـ طيبة الإمام ـ اللحايا- البويضة ـ معركبة ـ اللطامنة ـ مورك ـ المصاصنة ومحيطها ـ‘ شمال تلة الناصرية ـشرق تل بزام بريف حماة ما أدى لتدمير رتل عربات في البويضة و3 دبابات على أطراف طيبة الإمام وعربتين مدرعتين جنوب مورك و3 عربات مزودة برشاشات شمال صوران والقضاء على أكثر من 30 إرهابياً».

القائد الميداني في «الجيش الحر» بريف حماة مجاهد الحموي، أشار إلى أن «معركة حماة كان من المفترض أن تكون المعركة الأهم على الساحة الشامية، معللاً ذلك للأهمية الجغرافية الاستراتيجية التي تحظى بها، وكذلك لكونها خط الإمداد الأهم لنظام الأسد نحو حلب، وأن العديد من المناطق الخاضعة لسيطرة الأسد يتم تغذيتها انطلاقاً من حماة، ومن هنا تبدأ أهمية المحافظة».

وقال لـ «القدس العربي» خلال اتصال خاص معه إن «جند الأقصى وفصائل من الجيش الحر بدأت معركة حيوية بريف حماة الشمالي، والشمال شرقي قبل أسابيع قليلة مستخدمة المفخخات والانغماسيين، فحققوا تقدماً كبيراً داخل عمق النظام السوري، ولكن الحال لم يعد كذلك مع نشوب شرارة الاقتتال مع حركة أحرار الشام الإسلامية».

القائد الميداني، نوه إلى الاقتتال الفصائلي الذي جرى كان ذا تأثير سلبي كبير على جبهات حماة، وذلك لكون فصيل «جند الأقصى» هو رأس الحربة في معركة مروان حديد، ورغم دخول العديد من الفصائل والقيادات بوساطات لإيقاف الاقتتال الدامي، إلا أن «أحرار الشام» والفصائل المدعومة خارجياً كانوا مصرين على استئصال «الجند» بتهمة «الخوارج وموالاة تنظيم الدولة».

الحموي، تحدث عن حفيظته عن توقيت اجتثاث فصيل «الجند» بعد فتح معركة حماة، وبعد مضي أقل من شهر على تصنيف «الجند» على اللوائح الأمريكية كـ «منظمة إرهابية».

وحول تأثر جبهات حماة بالاقتتال الفصائلي الحاصل، قال الحموي: مع اندلاع المعارك بين فصيل «الجند» و»الأحرار» و»الجيش الحر»، انسحب عناصر «جند الأقصى» من جبهات القتال في حماة، وعادوا إلى مقراتهم للدفاع عنها، كما أن «أحرار الشام» قاموا بمحاصرة «خان شيخون، التمانعة» وتعتبر التمانعة منطقة استراتيجية بسبب وقوعها على خط الإمداد نحو ريف حماة الشمالي.

ومع استئصال فصيل «الجند» وانضمامه إلى «جبهة فتح الشام»، لم تقم «حركة أحرار الشام الإسلامية» أو الفصائل من «الجيش الحر» بتغطية الفراغات التي تركها «الجند»، ومن هنا بقيت بعض تشكيلات «الجيش الحر» لوحدها تقارع قوات النظام السوري والقصف الجوي الروسي المكثف، إلى أن تقدمت قوات النظام واستعادة نسبة كبيرة من البلدات التي كان «الحر» و«جند الأقصى» قد حرروها في الأسابيع السابقة.

ونوه القيادي، إلى أن الفصائل المرابطة حالياً على جبهات ريف حماة هي «جيش العزة»، «جيش النصر» وتواجد قليل لـ»جبهة فتح الشام»، وفصيل «أجناد الشام»، أما الفصائل التي شاركت «الأحرار» في اجتثاث «الجند» كـ «صقور الشام»، «فيلق الشام»، «حركة نور الدين الزنكي» وغيرها، ليس لديها بالأصل نقاط عسكرية في ريف حماة.

وقال مصدر سياسي فضل حجب اسمه لـ «القدس العربي»: استئصال فصيل «جند الأقصى» من قبل «حركة أحرار الشام الإسلامية» وبقية فصائل «الجيش الحر»، كان هدفه منع التقاء فصيل «جند الأقصى» مع تنظيم «الدولة» في ريف حماة، وتوجه «جند الأقصى» نحو الريف الشمالي كان له مخاطر بسبب الاقتراب الفكري بين فصيل «الجند» والتنظيم، ومنع التقائهما كان لا بد منه.

وأضاف المصدر الخاص، لم يتم إقرار استئصال فصيل «الجند» إلا حينما نفذ العشرات من أعمال الاغتيال والاختطاف بحق قيادات من «أحرار الشام» وغيرهم، وضرب العديد من الحواجز العسكرية في إدلب، ومن ثم التبرؤ من الفاعلين، معتبراً أن «جند الأقصى» كانوا ذراع تنظيم «الدولة» في الشمال السوري ولكن دون إعلان صريح، على حد وصفه.