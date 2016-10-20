﻿بن كيران يواصل مشاوراته لتشكيل الحكومة المغربية وسط مؤشرات على ضمانه أغلبية مريحة

الرباط ـ «القدس العربي» من محمود معروف: يواصل عبد الإله بن كيران، الأمين العام لحزب العدالة والتنمية المغربي، مشاوراته لتشكيل الحكومة التي كلفه بها العاهل المغربي الملك محمد السادس بعد فوز الحزب بالمرتبة الاولى بمجلس النواب.

ونجح بن كيران، في مشاوراته الأولية، في ان يضمن تأييد حزبين وتفاعلاً إيجابياً من بقية الاحزاب مما يؤشر ضمانه على أغلبية مريحة، وضعت غريمه حزب الأصالة والمعاصرة في عزلة يحاول الخروج منها بنداء «للمصالحة الوطنية» اثار جدلاً في الاوساط السياسية المغربية التي قرأته اعلان هزيمة للحزب الذي يقول بالحداثة ومشروعه القائم على محاربة حزب العدالة والتنمية كون مشروعه ذات مرجعية اسلامية.

وفي اطار هذه المشاورات، استقبل عبد الاله بن كيران أمس الأربعاء كلاً من محمد ساجد الأمين العام للاتحاد الدستوري (14 مقعداً، ليبرالي معارض) وبعد ذلك عبد الصمد عرشان الأمين العام لحزب الحركة الديمقراطية والإجتماعية وينتظر أن يجتمع بن كيران عشية امس مع نبيلة منيب الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد عن فيدرالية اليسار التي تضم 3 احزاب يسارية.

واعلن عبد الصمد عرشان أن حزبه سيستمر في المساندة النقدية لبن كيران، ولتجربته الحكومية المقبلة وأضاف: لم نأت لطلب المناصب والحقائب الوزارية بل إن مصلحة البلد والمصلحة العامة هي الهدف الذي نسعى إليه و»نتمنى للحكومة المقبلة التوفيق والنجاح، وأن يتم اختيار أشخاص مناسبين للمناصب الوزارية، والذين يجب أن تكون لهم القدرة على تحمل المسؤولية».

وهنأ محمد ساجد رئيس الحكومة المكلف عبد الإله بن كيران، على الثقة التي وضعها فيه الملك محمد السادس للمرة الثانية وأبدى تفاؤله بالمرحلة المقبلة متمنيا في الآن ذاته أن يكون مسار تكوين الحكومة المنبثقة عن اقتراع 7 تشرين الاول/ أكتوبر، مساراً سلساً وسهلاً بدون عراقيل، مؤكداً على أن الحكومة يجب أن تجمع تشكيلة في مستوى انتظارات المغاربة.

وأضاف «نحن أمضينا 20 سنة في المعارضة، والآن ننتظر بعد إنهاء المشاورات أن يكون هناك عرض ممكن أن نناقشه داخل الحزب، وممكن أن نقتسمه مع حليفنا التجمع الوطني للأحرار الذي دخلنا معه في فريق برلماني موحد» وقال ساجد حول عدم تأجيل اللقاء التشاوري مع بن كيران إلى حين عقد مؤتمر حزب الحمامة، «نحن لبينا دعوة بن كيران، واليوم لم تكن هناك مفاوضات، وإنما كانت هناك مناقشة فقط حول ما يجمعنا من مبادئ وقيم من جدية ومعقول، وحديث حول المرحلة السابقة».

وقال بن كيران إن الجولة الأولية من المشاورات كان الهدف منها جس نبض واستعداد كل حزب لدخول الحكومة، وللتواصل مع هذه الأحزاب وأن الجولة الأولية من هذه المشاورات، أبانت أن حزبين فقط، من الذين التقى بهم، حسموا أمر دخولهم إلى حكومته المقبلة، وهما حزبا التقدم والاشتراكية والاستقلال.

واستقبل بن كيران مساء الثلاثاء ادريس لشكر الكاتب الاول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي جلس على مقاعد المعارضة طوال السنوات ال5 الماضية شهدت خلالها معارك اعلامية شرسة، وقال «لقد كانت حكاية طويلة مع الاتحاديين، ولذلك جلسنا في هذا اللقاء الأولي، بهدف تغيير وتجاوز ترسبات الماضي» الا ان أن اللقاء الأولي، ابان عن «استعدادهم الكبير جدا» من أجل الدخول في الحكومة.

قال إدريس لشكر، الذي اتفق مع حزب الاستقلال (الذي اكد مشاركته بالحكومة المقبلة) على التحالف، إن الاتحاد سيعمل على تسهيل مهمة عبد الإله بن كيران في تشكيل الحكومة الجديدة، «أن الاتحاد الاشتراكي ما زال ينتظر عرض حزب العدالة والتنمية».

وأكد أن الاتحاد قرر الجلوس مع بن كيران، رئيس الحكومة المُعين، بعد تلقيه دعوة الأخير، واللقاء لم يعرف مفاوضات كبيرة، كونه أخذ وقتاً طويلاً (ساعة ونصف الساعة)، لكن الأمر راجع إلى كونه لم يجلس مع عبد الإله بن كيران منذ زمن.

ووصف لشكر بن كيران بـ«الأستاذ» و«الأخ» وقال «ما زلنا ننتظر عرض رئيس الحكومة إلى أن ينتهي من مشاوراته مع كل الأحزاب» وبعد أن تكتمل الصورة فلبن كيران وحده أن يقرر في أمر الحكومة الجديدة.

ونفى أن يكون الاتحاد الاشتراكي قد أخذ موقفاً من اللقاء برئيس الحكومة المعين، عبد الإله بن كيران، وأن حزبه ومنذ ظهور نتائج الانتخابات، قرر «الذهاب إلى الطعون»، وتقديم مذكرة للملك حول تطوير العملية الانتخابية في المستقبل، التي يعرض فيها الاتحاد تصوره لانتخابات نزيهة وشفافة في المستقبل وقال «الاساسي أن نمكن رئيس الحكومة من القيام بواجبه كاملاً».

وحسب مصادر مقربة من بن كيران، فإن رئيس الحكومة، عبر عن ارتياحه من موقف الاتحاد الاشتراكي، الذي اعرب عن استعداده بمعية حزب الاستقلال الدخول للحكومة وأن بن كيران اعتبر التطور الذي عرفه موقف الحزبين من المشاركة في الحكومة، يعد مكسباً للديمقراطية في المغرب.

واضافت أن بن كيران «جد سعيد بعودة استقلالية القرار الحزبي لكل من الحزبين، خاصة بعد أن فك لشكر ارتباط مستقبل حزبه بـحزب الأصالة والمعاصرة، حيث أن هذا الأخير اختار قبل بداية المشاورات لتشكيل الحكومة التوجه نحو المعارضة.

وشدد حزب العدالة والتنمية منذ بدء الحملة الانتخابية استبعاده أية مشاورات مع حزب الأصالة والمعاصرة وأكد موقفه هذا من خلال سلسلة تصريحات لعبد الاله بن كيران وقادة آخرين، وكان حزب الاصالة والمعاصرة يراهن على فشل بن كيران بضمان اغلبية مريحة لحكومته، وتردد ان لقاءات عقدها خلال الأيام الماضية لتحريض الأحزاب على توجيه مذكرة للقصر تبلغه فيها رفضها المشاركة بحكومة بن كيران، الا ان تأكيد حزب الاستقلال للمشاركة والموقف الإيجابي للاتحاد الاشتراكي والحركة الشعبية بالاضافة لحليفه حزب التقدم والاشتراكية ضمن أغلبية مريحة ووضع حزب الاصالة والمعاصرة في عزلة عن بقية الاحزاب.

وقرأت الأوساط السياسية المغربية نداء من أجل «المصالحة الوطنية» وجهه الياس العماري، الأمين العام لحزب الاصالة والمعاصرة، للفاعلين السياسيين المغاربة محاولة للخروج من عزلته واعلان هزيمة لمشروعه واطروحاته منذ تأسيسه المثير للجدل 2008.

ونشر مقالاً مطولاً بعنوان «مقدمات في حاجتنا إلى مصالحة تاريخية شجاعة» دعا من خلاله إلى مصالحة تاريخية شجاعة وتجاوز عقلاني للانتكاسات والخصومات الناتجة عن «طغيان ثقل الماضي الموروث» وقال «ونحن واثقون، بإيمان راسخ وثقة صادقة في التجربة الفتية لحزبنا المناضل، ومن خلال تفاعل مواقف وقناعات أطره وقياداته الوطنية الحكيمة والمخلصة، بأنه دون إنجاز مصالحة تاريخية شجاعة لا يمكن أن نواجه زحف النزوعات نحو التعصب والتنافر والاستعداء».

واكد أن حزبه عبر عن إرادته الطوعية في المساهمة في تقعيد ورش المصالحة، كمفتاح منهجي وقيمي ثمين، لتجاوز عقلاني وشجاع للانتكاسات والخصومات الناتجة عن طغيان ثقل الماضي الموروث عن تاريخنا المديد، بتضحيات الشهداء وأمجاد الأجداد، وبأعطاب التاريخ وانتكاساته».

وذكر العماري أن «المصالحة مطلب سياسي نضالي شجاع وإستراتيجي» من أجل نبذ الأنانية الهوياتية والنرجسية العقدية والمصالح الضيقة، والانتصار لوحدة الوطن ولسيادة الروح الإنسانية القائمة على الحرية والمساواة والسلم والأمن والمحبة».

وأكد أن حزب الأصالة والمعاصرة متشبت بتجسير مطلب المصالحة تجاه الجميع؛ في وطن يتسع للجميع، «ويشرئب إلى الأعلى بسواعد وهامات كل بناته وأبنائه»، و»إذا أردنا أن نعيش بشكل أفضل يجب أن نتعلم كيف نعيش سويا بخلفية مصالحة قيمية، سؤالها الجذري الموجه: كيف نجعل الحياة بيننا أقل جهلاً وبؤساً وفقراً وتوتراً وعنفاً، لتكون أكثر أمناً وتكافؤاً وتواصلاً وتضامناً ومحبة ورفاهية؟».

وقال «نستشرف اليوم خطوات ومسارات مصالحاتنا الرحبة، بإرادتنا الواثقة وأيادينا الممدودة للجميع، لنتخلص من خصوماتنا الجوفاء وأحقادنا العمياء؛ ونتقدم سويا نحو الاعتراف المتبادل ببعضنا البعض، واضعين مصلحة الوطن وكرامة الشعب على رأس الأولويات، وآخذين الصالح العام المشترك مأخذ جد ومسؤولية».

ورد محمد اللقماني، عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة، إنه من السابق لأوانه الحديث عن طي صفحة الخلاف مع حزب العدالة والتنمية وفتح صفحة جديدة في العلاقة بينهما وقال إن مقال إلياس العماري حول المصالحة يخصه كشخص فقط وليس كأمين عام للحزب، وأن المقال «نشر في صحيفة بعيدة عن إعلام الحزب وبالتالي فمقال العماري يبقى رأياً شخصياً واجتهاداً مطلوباً له قيمة» وأوضح اللقماني أن المكتب السياسي لحزبه اجتمع امس الأربعاء للتداول في الموضوع.

ودعت نزهة الوافي عضو الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، الياس العماري إلى «الاعتذار للمغاربة قبل الدعوة الى المصالحة» وقالت إن خطوته هدفها فك العزلة على جسم سياسي غريب».

وأضافت نزهة الوافي البرلمانية في تدوينة في الفيسبوك «وجب على الياس العماري أن يطلب لمن كتب له مقال المصالحة ان يكتب له قبل ذلك قربان اعتذار للمغاربة لما سببه من ضرر على مسار المصالحة مع السياسة وكل محاولات التحرش بالعملية الانتخابية وبالتفاعل العميق للمواطن المغربي مع نموذج متميز على المستوى الاقليمي».

واعتبر الباحث اليساري عبد الصمد بلكبير، أن مقال الياس العماري، أكثر من مجرد مقال، إنه أقرب إلى بيان عن رهان كامل» ويؤشر على أن «مشروع الأصالة والمعاصرة، ومن يقف وراءه، انتهى» وان هذا الحزب ومن يرعاه «فضل أن يضحي بإلياس العماري بدل أن يضحي بالحزب كله في هذه المرحلة بالذات، بعد الفشل السياسي الذي مني به في الانتخابات الأخيرة» لأن مضامين بيان أو مقال العماري «ايذان بنهاية خطاب ونهاية زعامة ونهاية رهان كامل» بعدما سُخرت أمام إلياس وحزبه كل الأدوات والامكانيات لتصدر نتائج الانتخابات الأخيرة، ولم يتحقق له ذلك، بسبب الارادة الشعبية التي رأت خلاف ذلك».

ويرى بلكبير أن ما يؤكد ذلك هو «إسراع حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية إلى التحالف مع عبد الاله بن كيران، بعدما راهن العماري كثيراً على إقناعهم بالتموقع في المعارضة إلى جانبه، ففشل» وان هذا التحالف إذا نجح فإنه «يعلن نهاية حقيقية وعملية لمشروع الاصالة والمعاصرة، الذي كان يراهن على تكريس التناقض الايديولوجي في الساحة السياسية، وراهن كثيراً على عزل حزب العدالة والتنمية، ولم ينجح في ذلك».

إلا ان مصطفى المعتصم رئيس حزب البديل الحضاري المنحل (ذي المرجعية الإسلامية)، دعا الأمناء العامين للأحزاب السياسية، برد التحية على العماري «أملي أن يرد السيد عبد الإله بن كيران أمين عام حزب العدالة والتنمية وباقي الأمناء العامين في الأحزاب المغربية على التحية بمثلها أو بأحسن منها لكي ندشن في بلادنا عهدا جديدا من العلاقات بين فرقاء المشهد السياسي الواحد».

ونوه بنداء العماري وقال «مقال جميل يستحق كاتبه التنويه عليه، متنوعين نعم، مختلفين نعم، ولكنه خلاف وتنوع لا يفسد للود قضية ، خلاف حضاري بين أناس متحضرين متمدنين، خلاف من دون إفك ولا كذب ولا فجور ولا بهتان ولا تحامل» واضاف «ما أحوجنا اليوم إلى إعادة الاعتبار للقيم والأخلاق في العمل السياسي ففي عودة الأخلاق والقيم للسياسة عودة لثقة الناس في النخب السياسية التي فقدت الكثير من سمعتها نتيجة ترديها في مهاوي القيم ومذابح الأخلاق وما أحوجنا وبلادنا تطوقها الإكراهات وتحاصرها التحديات وتتهددها الأزمات إلى تفكير مستقبل المغرب بشكل مختلف عما عهدناه في السنوات الأخيرة».