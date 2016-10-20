﻿مراقبون يطالبون بتعديل قانون الأحزاب الذي تسبب في تخمة سياسية في تونس

تونس – «القدس العربي» : يعاني المشهد السياسي في تونس اليوم من التخمة حيث يوجد حالياً أكثر من مئتي حزب مرخصة بشكل قانوني، إلا أن عدد الأحزاب الفاعلة في البلاد قد لا يتجاوز عشرة أحزاب ممثلة أغلبها في البرلمان التونسي.

ويبدو هذا العدد الكبير من الأحزاب منطقياً في بلد يعيش انتقالاً ديمقراطياً بعد فترة من التصحر السياسي (حزب حاكم وبضعة أحزاب شكلية) امتدت لأكثر من نصف قرن، إلا أن بعض المراقبين يرون أنه حان الوقت لإعادة ترتيب المشهد عبر تعديل قانون الأحزاب الذي يتضمن شروطا ًميسّرة جداً لتأسيس حزب سياسي، دون الأخذ بعين الاعتبار مدى التمدد الجغرافي والاجتماعي لهذا الحزب وقدرته على الاستمرار، لكنهم يؤكدون بالمقابل أن هذا الأمر يجب أن لا يؤثر سلباً على الحرية السياسية التي يكفلها دستور البلاد.

ويقول عضو المكتب السياسي الجديد لحركة «النهضة» محمد القوماني «كنا نتفهم الانفجار الكبير في عدد الأحزاب في بداية الثورة، لأننا كنا نعاني من قمع ومنع للتنظيم (داخل أحزاب)، كما أن النخبة السياسية والفكرية أغلبها لم تكن تعرف بعضها جيداً وجزء منها عاد من المهجر، وتصوروا أن العمل السياسي هو عمل بسيط ويكتفي أن تأخذ تأشيرة حزب ليكون لديك شأن في البلاد، لذلك كثرت الأحزاب حتى بدوافع أو طموحات شخصية، من بينها التواجد داخل المجلس التأسيسي ومؤسسات الدولة، ولكن بعد انتخابات أولى وثانية، تبين أن البلاد لا تحتاج إلى هذا الكم الكبير من الأحزاب، كما أن بعض الأحزاب الصغيرة التي أسميها «زوارق تنظيمية» لن تُوصل إلى شاطئ آمن أو تحقيق لصاحبها مواقع مهمة للتأثير في الدولة».

ويضيف لـ«القدس العربي»: «المطلوب الآن أن يعاد تشكيل المشهد الحزبي بشكل جديّ، وربما جزء من هذا الدور يتحمله المشرعون، بمعنى أن البرلمان مطالب بوضع قانون جديد للأحزاب السياسية، فنحن نعمل بمرسوم وضعته الهيئة العليا لتحقيق أهداف الثورة وهو مرسوم ضعيف وينص على مسائل شكلية لتكوين حزب، وربما يجب تطوير هذا القانون كي يلزم الأحزاب مثلاً بحد أدنى من المنخرطين والوجود في الجهات (التمدد الجغرافي)، كما أنه يجب ضبط عملية تمويل الأحزاب، وأعتقد بعد هذه الجولة الطويلة من الانتخابات فإن عددا كبيرا من الأحزاب بدأ ينضج وينتبه إلى أهمية بناء كيانات حزبية قوية، وخاصة أن جزء من الأحزاب الحالية موجود فقط على الورق، حتى أن أغلب الأحزاب التي اندثرت لم تتحمل مسؤوليتها في اتخاذ إجراءات قانونية لحل نفسها».

ويشير القوماني إلى أن الانتخابات البرلمانية الأخيرة لم يشارك فيها سوى خمسين حزبا، و»حتى المشاركة الرمزية للأحزاب في الانتخابات لم تتم، ولدينا الآن تقريبا 30 حزبا مشتقة من حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل، وأصحابها إما فتحوا تلك الأحزاب احتياطيا للمستقبل أو في إطار الاختلافات والانقسامات التي نشأت بعد حل الحزب، والآن هناك فرصا كبيرة لأن تتوحد العائلة الدستورية في حزب قوي أو أكثر، وربما هناك أيضاً دعوات لتوحيد اليسار (الماركسي خصوصاً) في حزب قوي، لأن الجبهة الشعبية هي مركب لأحزاب ضعيفة ولا يوجد الآن حزب يساري قوي، يعني، في تقديري، فإن المشهد الحزبي يحتاج إلى إعادة بنائه (قانونيا) وعلى أساس الخيارات البرامجية والخلفيات الكبرى وأن يضع الجميع قواعد متينة للتنافس تضمن التعددية وعدم انهيار الديمقراطية».

وكان القيادي السابق في الحزب «الجمهوري» أحمد نجيب الشابي أكد مؤخراً أنه في صدد تأسيس حزب جديد، قال إنه سيساهم في إعادة التوازن للمشهد السياسي في البلاد، فيما تحدثت مصادر أخرى عن وجود مشاورات بين الرئيس التونسي السابق منصف المرزوقي مع عدد من الأحزاب لتشكيل جبهة سياسية جديدة، فضلاً عن المشاورات المستمرة بين عدد من القوى اليسارية والوسطية لتشكيل جبهة ديمقراطية، وهو ما وصفه رئيس حركة النهضة الشيخ راشد الغنوشي بأنه «مشاريع فاشلة»، مشيراً إلى أن المستقبل هو لـ»التوافق».

ويرى الناطق باسم حزب «آفاق تونس» وليد صفر أن «الدستور التونسي يكفل الحريات السياسية وتشكيل أحزاب يدخل في هذا الإطار (إذا التزمت بالقانون)، وكل شخص له الحق في التواجد داخل الحزب أو المشروع الذي يؤمن به، كما أننا لا نستطيع الحكم على تجربة سياسية قبل ولادتها، وموضوع النجاح من عدمه هذا شأن داخلي خاص بكل حزب، وبغض النظر عن حجم هذا الحزب أو ذاك فهو موجود على الساحة (وبالتالي يجب التعامل معه بحيادية ودون التقليل من شأنه)».

ويرفض الدعوات المطالبة بإعادة النظر بقانون الأحزاب وآلية منح الرخص للأحزاب الجديدة، مضيفاً «حكاية الرُخص عانينا منها كثيرا مع الأنظمة السابقة، وبرأينا أن الحرية لا تتجزأ، وحرية التنظيم مكفولة في الدستور، كما أسلفت، وهذا الأمر ليس فيه نقاش، لكن يبقى موضوع التمويل، فالأحزاب السياسية ليس لديها تمويل عمومي، ومن غير تمويل عمومي لا تستطيع الأحزاب الاستمرار في الوجود».

ومن المثير للاهتمام مؤخراً وجود محاولات للوحدة أو الاندماج لدى بعض الأحزاب اليسارية والوسطية (التكتل والتحالف الديمقراطي، الحزب الاشتراكي والطريق)، فضلا عن نجاح حركة «النهضة» الإسلامية باستقطاب شخصيات يسارية وعلمانية وهو ما يعزز حضورها داخل المشهد السياسي، وخاصة أن الحزب ما زال الأكثر تنظيماً وتماسكا في البلاد.

ويرى المؤرخ والمحلل السياسي عبداللطيف الحنّاشي أن طبيعة أي انتقال ديمقراطي تسمح ببروز عدد كبير جدا من الأحزاب أو ما يطلق عليه «الإسهال الحزبي»، مشيرا إلى أن هذا الأمر متعارف عليه في جميع التجارب الديمقراطية في العالم وخاصة في أوروبا الغربية والشرقية وإفريقيا وأمريكا اللاتينية.

ويضيف لـ«القدس العربي»: «تونس لم تشذ عن هذه القاعدة حيث وصلنا إلى 206 أحزاب، لكن السؤال المطروح حاليا هو: ما هي الأحزب التي ما زالت فاعلة على الساحة؟ وهذا الأمر بطبيعة الحال يؤكد أن هذه الطفرة من الأحزاب ستتأثر لاحقاً بتطور عملية الانتقال الديمقراطي وترسخ المؤسسات الدستورية وتطور أداء وسلوك الأحزاب السياسية وتمددها الجغرافي والاجتماعي، وهذا ما نعيشه الآن في تونس باعتبار ما أفرزته الانتخابات البرلمانية في 2014، حيث لم يتمكن سوى أحد عشر حزبا فقط من النجاح في الانتخابات، ولكنها متفاوتة الحجم من حيث حجم تمثيلها في البرلمان».

ويتابع «أعتقد أن هذا الكم من الأحزاب مآله الاندثار مع مرور الزمن، حيث سنجد في تونس ثلاثة أو أربعة أحزاب كبرى، وهذا الأمر مترسخ الآن عموما، فهناك النهضة ونداء تونس الذي يعيش مشاكل عدة ولا نعرف إن كان سيعرف استقراراً، إضافة إلى الجبهة الشعبية التي تضم اليسار الماركسي والقومي، وبطبيعة الحال إن وجدت مثل هذه الأقطاب الثلاثة يمكن أن تترسخ الديمقراطية وأعتقد أن هذا هو المسار الذي تسلكه البلاد، مع وجود قطب آخر اجتماعي (أحزاب وسطية)، حيث كانت هناك محاولات عن طريق حزب التكتل ولكنها فشلت، وعموما هذا التكاثر السياسي سيتوقف مع تطور التجربة السياسية والاستقرار السياسي، كما أسلفت». من جهة أخرى، يدعو الحناشي إلى إعادة النظر بقانون الأحزاب وآلية منح التراخيص، مشيراً إلى أنه لا يوجد الآن قانون واضح للأحزاب في تونس، فـ»أي شخص الآن يمكن أن يستلم رخصة لتأسيس حزب، وهذه الرخصة لا تختلف كثيراً عن السجل التجاري الذي يستلمه أي صاحب حانوت جديد، وبالتالي لا بد من إعادة النظر في هذا القانون مع إعطاء حرية للناس في تأسيس الأحزاب كما هو وارد في الدستور». ويوضح أكثر بقوله «بمعنى يجب إعادة النظر في بعض الجزئيات، لأن قانون الأحزاب جاء في فترة الثورة ذات الأبعاد المتعددة، والآن أصبح هناك هدوء واستقرار ومن الضروري إعادة النظر في بعض فصول هذا القانون حتى يساعد على الاستقرار السياسي وإيجاد منظومة حزبية متوازنة داخل البلاد، وإن كان هذا الأمر (وجود أحزاب كثيرة) لن يغيّر من الخريطة السياسية والحزبية المتواجدة الآن على الساحة التونسية».