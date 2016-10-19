﻿قرار اعتبار المسجد الأقصى تراثا فلسطينيا تأكيد للوضع القائم تاريخيا

باريس – «القدس العربي» أجرت «القدس العربي» حوارا خاصا مع السفير الفلسطيني لدى منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم «اليونسكو»، الدكتور منير أنسطاس، حول القرار النهائي الذي تبنته المنظمة يوم الثلاثاء 18 أكتوبر/تشرين الأول، والذي يقضي بالحفاظ على التراث الثقافي الفلسطيني وطابعه المميز في القدس الشريف، واعتبار المسجد الأقصى تراثا إسلاميا خالصا.

■ ما هي الصعوبات التي واجهتكم في استصدار القرار، وما رأيكم في الرد الإسرائيلي؟

□ مارست إسرائيل الكثير من الضغوط على الدول الأعضاء، وصلت إلى شكل من أشكال الابتزار إلا أنها فشلت في إجهاض القرار أو حتى تأجيل التصويت عليه. وطبعا هناك دول أذعنت لهذه الضغوط، خشية اتهامها بالوقوف مع القضية الفلسطينية. بالإضافة إلى أن دولا عدة ولأسباب تاريخية، لا تزال تشعر بعقدة الشعور بالذنب تجاه اليهود، وبالتالي تسعى دائما للوقوف إلى جانبهم من أجل استرضائهم. ولا ننسى أيضا الموقف الأمريكي الداعم للدولة العبرية، وتجلى من قبل في وقف تمويل منظمة اليونسكو، والذي يعد شكلا من أشكال الابتزار، كما أنها حاولت جاهدة تعطيل القرار وفشلت في مساعيها.

المهمة لم تكن سهلة ونحن جد سعداء بالنتيجة في آخر الأمر. رغم كل الصعوبات التي واجهتنا، القرار صدر لصالحنا، ويخدم قضيتنا لأننا أصحاب حق. كل المزاعم الإسرائيلية ومحاولات الابتزار التي مارستها طيلة الفترة الماضية على الدول الأعضاء لم تفلح، فالقرار في نهاية الأمر يعتبر ضربة قوية لسياسة الاحتلال الإسرائيلية.

في انتظار رد نتنياهو

■ هل سيكون القرار ملزما لإسرائيل؟

□ اليونسكو لا تتوفر على قوة عسكرية أو جيوش لإرغام إسرائيل على تطبيق القرار. ولكن القرار هو التزام أخلاقي ونحن في انتظار رد حكومة نتنياهو. هل ستستجيب للقرار أم ستضربه عرض الحائط كما تفعل دائما. كل المتابعات القضائية يتولاها الجهاز الدبلوماسي الفلسطيني، خصوصا ما يتعلق بالاستيطان وجرائم الحرب الإسرائيلية في حق شعبنا. نحن في اليونسكو نسعى إلى دفع إسرائيل للاستجابة لمطالبنا بالطرق السلمية. نطالبها منذ ست سنوات بقبول مهمة تقنية من أجل رفع تقرير عن حالة المعالم التاريخية في القدس ولكنها ترفض. إذا استنفدنا كل الطرق السلمية في اليونسكو فسنلجأ للمحافل الدولية عبر أجهزتنا الدبلوماسية.

■ بماذا يقضي القرار تحديدا؟

□ القرار يذكر بالوضع القائم تاريخيا وبقرارات الشرعية الدولية التي تعتبر الأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية، أراضي محتلة، وليست أراض متنازع عليها كما تدعي الرواية الإسرائيلية. القرار يشدد على أن المسجد الأقصى وباحاته هو مكان مقدس وللعبادة للمسلمين فقط، وهذا تأكيد للوضع القائم تاريخيا وليس اجتهادا من طرف اليونسكو. كما يقضي القرار بعدم قيام إسرائيل بأية حفريات أو عمليات تنقيب أثرية في الأقصى، وعدم تغيير المعالم الإسلامية والمسيحية في القدس، وعدم تغيير أسماء المدن والبلدات والشوارع بناء على روايات مزيفة.

إسرائيل تدعي أن القرار بني على اعتبارات دينية، ويحرم اليهود من حقهم في العبادة في هذه الأماكن، لكن هذا غير صحيح. الصراع ليس صراعا دينيا بل قانوني وتاريخي محض. حكومة نتنياهو تكذب وتزيف الحقائق من أجل ابتزاز العالم.

تكاتف وتنسيق

■ ما هو الدور الذي لعبته الدول العربية لاستصدار هذا القرار؟

□ قامت الدول العربية والإسلامية بعمل ممتاز، ويرجع لها الفضل أيضا في التصويت لصالح القرار وتمريره. كان هناك تكاتف وتنسيق بيننا وبين المجموعة العربية طوال الفترة الماضية.

■ كيف تفسرون امتناع أغلبية الدول الغربية عن التصويت على القرار؟

□ في الواقع الدول الغربية كانت منقسمة، جزء صوت ضد القرار والبعض الآخر امتنع عن التصويت. لم يكن هناك موقف أوروبي موحد، لأن بعض الدول انحازت بشكل صريح لإسرائيل بحكم علاقاتها مع الدولة العبرية، والبعض الآخر عبر لنا صراحة من خلال عدد من السفراء عن «أسفهم وانزعاجهم» من قرار الامتناع أو التصويت ضد القرار، وهذا يؤكد حجم الضغوط الإسرائيلية التي مورست على هذه الدول.

موقف حرج

■ ماذا عن الموقف الفرنسي ؟

□ فرنسا كان موقفها خاصا بحكم المبادرة الفرنسية التي ترغب بإحياء عملية السلام، وتعلم جيدا أن موقفها قد ينسف مساعيها من أجل السلام. ففي الدورة الماضية للمجلس التنفيذي، صوتت فرنسا لصالح القرار وهو ما أثار غضب إسرائيل وضغطت بشكل كبير عليها هذه المرة من أجل ثنيها عن التصويت. فرنسا كانت في موقف حرج ونحن نتفهم هذه الضغوط.

■ كيف تقرأون تصريحات مديرة المنظمة؟

□ الخارجية الفلسطينية أصدرت بيانا شديد اللهجة، حول تصريحات السيدة ايرينا بوكوفا لتذكيرها بخروجها عن دورها، وعن مجال اختصاصها وعن عدم أهليتها كمديرة عامة، للتعقيب على قرار صدر من طرف المجلس التنفيذي. كما أننا أرسلنا رسالة احتجاج قوية لها، وردت السيدة بوكوفا قائلة بأن صياغة تصريحاتها كانت غير موفقة ولم تقصد الإساءة أو الانحياز لطرف على حساب طرف آخر.

■ هل هذا القرار سيؤثر على الانتخابات المقبلة لخلافة السيدة بوكوفا على رأس المنظمة؟

□ أكيد سيكون لهذا التصويت تأثير على الانتخابات المقبلة لترشيح مدير جديد للمنظمة، وسنحاول الحد من هذا التأثير بكل السبل الممكنة والمتاحة ليكون لصالحنا، وطبعا إسرائيل والولايات المتحدة ستواصلان ضغوطهما من أجل فرض مرشح يميل لطروحاتهما.

■ هل تدعمون مرشحا بعينه من بين المرشحين العرب لرئاسة اليونسكو؟

□ لا أستطيع التعليق على الموضوع لأن باب الترشيحات لم يغلق بعد. ونحن كفلسطينيين لم نحسم أمرنا بعد لدعم أحد المرشحين العرب. سنواصل مشاوراتنا في المجموعة العربية وجامعة الدول العربية لتقديم أفضل المرشحين من أجل خدمة القضية الفلسطينية.