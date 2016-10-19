﻿احتجاز 193 مشتبها به في مطارات العالم في حملة لمكافحة الاحتيال في تذاكر الطيران

برلين ـ د ب أ: قالت وكالة الشرطة الأوروبية «يوروبول « في بيان الأربعاء إنه تم احتجاز 193 شخصاً خلال خمسة أيام في مطارات عدة حول العالم، وذلك في إطار حملة لمواجهة شراء تذاكر الطيران عن طريق الاحتيال. وجاء في البيان أن المشتبه بهم قاموا بحجز التذاكر باستخدام بيانات بطاقات ائتمانية مسروقة أو مزيفة، مما يتيح لهم السفر دون التعرف عليهم.

وأوضحت يوروبول أن تذاكر الطيران التي يحصل عليها المحتالون بصورة غير مشروعة تكلف قطاع الطيران نحو مليار دولار سنوياً. ويشار إلى أنه غالباً ما يتم شراء التذاكر لتسهيل ارتكاب جرائم أكثر خطورة مثل الهجرة غير الشرعية وتهريب البشر وتهريب المخدرات والإرهاب.

وقال روب وينرايت مدير وكالة يوروبول « لا نستطيع أن نسمح لأي شخص وخاصــــة المجرمــين الخطرين والإرهابيــــين ، بالسفر حول العالم بصورة مجهولة / دون هوية معروفة / وتعريض الأخرين للخطر».