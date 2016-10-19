﻿سكان نيويورك يحبون ممارسة اليوغا حتى وسط محطة قطار

نيويورك ـ د ب أ: يتوافد أكثر من 750 ألف شخص يومياً إلى محطة غراند سنترال في نيويورك، كان ذلك لتبديل القطارات، أو استقبال صديق، وتناول شيء ما، أو للتجول أو لممارسة وضعية الكلب المنحني في اليوغا مرة في العام.

وتحول اسم المعلم الشهير الشهر الماضي إلى «جراند زنترال» لمدة يوم وقدم فصول يوغا مجانية خلال ساعات الذروة في قلب المبنى الذي شيد قبل 145 عاماً.

وقال المنظمون إن الفعالية حظيت بشعبية لا تصدق وكانت الفصول غالباً ما تمتلئ سريعاً.