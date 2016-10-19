﻿إعادة محاكمة بقرة وصاحبتها في ألمانيا

فرايبورج (ألمانيا) ـ د ب أ: بدأت الأربعاء في ألمانيا جلسات إعادة محاكمة امرأة وبقرتها القاتلة بتهمة التسبب في وفاة امرأة أخرى / 57 عاماً/ بعد تعرضها لهجوم من جانب البقرة أسفر عن إصابتها بجروح مميتة عام 2011.

وتواجه البقرة « فيرونا « اتهامات بمهاجمة السيدة خلال تريضها برفقة كلبها. فقد فرت البقرة فيرونا من حظيرتها قبل أيام عدة. وكانت مالكة فيرونا قد أدينت بتهمة القتل الناجم عن الإهمال عام 2013 بعد العثور على آثار للحمض النووي للبقرة على ملابس السيدة الضحية. وتم تغريم مالكة البقرة بمبلغ ألفي يورو (2197 دولاراً) مع وضعها تحت المراقبة، إلا أن محكمة أعلى درجة في فرانكفورت أمرت لاحقاً بإعادة المحاكمة بسبب أخطاء إجرائية.