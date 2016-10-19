﻿«منحوتات على شاطئ البحر» على طول الشاطئ قرب سيدني

سيدني ـ رويترز: افتتح معرض «منحوتات على شاطئ البحر» السنوي في أستراليا بأكثر من مئة منحوتة عملاقة على طول الساحل بين شاطئ بوندي وتاماراما قرب مدينة سيدني. ويتضمن المعرض أعمالاً لفنانين أستراليين وعالميين وسيبهر المصـــطافين بمنحــوتات مثل نعل أحمر عملاق ووحيد قرن مقطع الأوصال.

وقدم فنانون من 27 دولة حول العالم زهاء 500 عمل فني لدورة هذا العام من الحدث السنوي الذي بدأ عام 1997 ويتاح دخوله مجانا للزوار. ويستمر المعرض حتى السادس من نوفمبر/ تشرين الثاني ومن المتوقع أن يجتذب آلاف الزوار الذين سيحاولون اكتساب سمرة البحر وسط صفوف من المنحوتات العملاقة.