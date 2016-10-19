﻿تاكسي لتوصيل الطعام للمنازل في دبي

دبي ـ رويترز: قال نادر مصيطف رئيس الأعمال»خدمة أوبر إيتس « قررنا على صعيد الشرق الأوسط وأفريقيا ان نطلق «أوبر إيتس» كأول تجربة من نوعها في دبي. وهذا لأن دبي مدينة استراتيجية جداً لأوبر في المنطقة ومدينة تنمو بشكل جدا سريع. خبرتنا في المنطقة وفِي دبي بشكل خاص تصل إلى حوالي ثلاث سنوات لحد الآن وبالتالي قررنا إن دبي ممكن أن تكون جيدة لأوبر إيتس. ومن الأسباب الأخرى وجود عدة مطاعم في دبي هناك تشكيلة كبيرة من المطاعم تناسب جميع الأذواق.»

وأضاف «عند استخدام تطبيق في إمكانك متابعه الطلب من مرحلة نقطه طلب أو تقديم طلب ودفع على «أون لاين» دفع على كردت كارد أو مراحل تحضيره وتسليمه لسائق وفي إمكانك مشاهدة الطعام وهو يتنقل حتى باب البيت.»