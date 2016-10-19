﻿تونس الأولى عربيا في عدد حالات الطلاق

تونس ـ «القدس العربي» من حسن سلمان: كشفت دراسة تونسية جديدة عن وجود ألف حالة طلاق شهرياً في البلاد (4 حالات كل ثلاث ساعات) وهو ما يضع تونس في المرتبة الأولى عربياً والرابعة عالمياً في عدد حالات الطلاق.

وذكـــرت الدراســـة الـــتي أجـــراهـــا المركز الوطــــني للإحصــــاء، ونشـــرت نتائجها صحيفة «أخبار الجمهورية» المحلية، أن عدد حالات الطــــلاق بلغ ألـــف حالة شهرياً، وان العاصمة تستأثر بالنسبة الكبرى منها (2 في المئة من سكان البلاد البالغ عددهم 11 مليون نسمة).

ونقلت الصحيفة عن الخبير النفسي عماد الرقيق تبريره تفاقم ظاهرة الطلاق في تونس بـ»الظروف الاقتصادية القاهرة» معتبراً انّ «الضغط المادي جراء الفقر والحاجة يحولان العلاقة بين الطرفين من علاقة ودية مبنية على الحب والعاطفة الى علاقة حسابية مادية لتفشل بذلك الشراكة الودية بينهما وتصبح شراكة مادية اقتصادية لا غير» إضافة إلى برود العلاقة الجنسية بين الشريكين نتيجة «انعدام ثقافة الحوار الرصين بينهما حول هذا الموضوع وعدم اللجوء إلى العلاج المبكر لسوء التفاهم مع بعض الأخصائيين».