﻿دوري أبطال آسيا: العين الإماراتي يطيح بالجيش القطري ويتأهل إلى النهائي لمواجهة تشونبوك الكوري

الدوحة ـ د ب أ: حجز العين الإماراتي مقعده في نهائي دوري أبطال آسيا رغم تعادله 2/2 أمام مضيفه الجيش القطري في إياب الدور قبل النهائي. واستفاد العين من فوزه الثمين 3/1 في الذهاب على ملعبه وتأهل للنهائي بالفوز 5/3 في مجموع المباراتين.

وانتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي ثم بادر العين بالتسجيل عن طريق عمر عبدالرحمن (عموري) في الدقيقة 55 ورد الجيش بهدفين أحرزهما رومارينيو في الدقيقتين 66 و80، فيما سجل محمد عبدالرحمن الهدف الثاني للعين في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع. ويلتقي العين في النهائي مع تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الذي فاز في الذهاب على مواطنه اف سي سول 4/1 لكنه خسر في الاياب 1-2 ليتأهل بمجموع 5/3 أيضاً.

وبدأ الجيش المباراة بأداء حماسي ومحاولات هجومية متتالية في محاولة لهز الشباك مبكرا ولكنه اصطدم بالدفاع المنظم والمتكتل من العين.

وكاد خالد عيسى حارس العين يكلف فريقه غاليا عندما خرج إلى حدود منطقة الجزاء في الدقيقة الثانية لقطع إحدى الكرات ولكن الكرة سقطت من يده قبل أن يصحح الخطأ بنفسه ويبعد الكرة.

واخترق رومارينيو أبرز لاعبي الجيش دفاع العين في الدقيقة العاشرة وحاول لعب الكرة عرضية من داخل منطقة الجزاء ولكنها ارتطمت بالدفاع وخرجت لركنية لم تستغل جيدا.

وواصل الجيش سيطرته على مجريات اللعب لكن دون تشكيل خطورة حقيقية على المرمى. وواصل العين تفوقه في الدقائق الأخيرة من الشوط الأول لكن دون أن يترجم هذا لأهداف لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي. واستأنف العين ضغطه الهجومي مع بداية الشوط الثاني فيما أجرى الجيش تغييره الأول في الدقيقة 52 بنزول محمد عبد الله مثناني بدلا من أحمد معين.

وأسفر ضغط العين عن هدف التقدم الذي سجله عموري في الدقيقة 55 اثر هجمة منظمة سريعة تبادل فيها الكرة مع كايو فيرنانديز قبل أن يسددها عموري داخل المرمى ليصعب مهمة الجيش.

وأنهى رومارينيو هجمة سريعة منظمة للجيش في الدقيقة 61 بتسديدة قوية من زاوية صعبة داخل منطقة الجزاء ولكن الحارس تصدى لها. وأسفرت محاولات الجيش عن هدف التعادل في الدقيقة 66 اثر هجمة منظمة للفريق وتمريرة من البديل مثناني إلى سيدو كيتا الذي مررها بدوره إلى رومارينيو على حدود منطقة الجزاء ليراوغ الأخير دفاع العين ويسدد الكرة قوية إلى داخل المرمى.

وعاند الحظ العين في الدقيقة 79 اثر هجمة سريعة مر خلالها عموري في الناحية اليسرى ومرر الكرة عرضية باتجاه زميله داينفريس دوغلاس المتحفز أمام المرمى ولكن الدفاع تصدى لها لتعود الكرة إلى عموري الذي سددها بنفسه ولكن الحارس أنقذها. ودفع العين ثمن هذه الفرصة حيث اهتزت شباك الفريق في الدقيقة التالية بهدف التقدم للجيش اثر هجمة خطيرة مرر منها كيت الكرة إلى رومارينيو الذي سددها من حدود منطقة الجزاء لتخدع الحارس الإماراتي وتسكن على يمينه داخل المرمى. كما تألق حارس الجيش في الدقيقة 87 وتصدى لضربة رأس رائعة من عموري كما أهدر كايو فيرنانديز فرصة ذهبية للعين في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بعدما تلاعب بالدفاع ثم سدد الكرة من وسط منطقة الجزاء ولكن إلى خارج المرمى. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع، شن العين هجمة سريعة منظمة وصلت منها الكرة لمحمد عبدالرحمن أمام المرمى ليسددها قوية وترتد من الحارس ليسددها عبدالرحمن مجددا إلى داخل المرمى ويكون هدف التعادل الثمين.

وتأهل تشونبوك بجدارة رغم هزيمته 1/2 أمام مضيفه سول الكوري الجنوبي، ليتأهل بالفوز 5/3 في مجموع المباراتين.

واستهل أصحاب الأرض التسجيل بهدف البرازيلي كارلوس أدريانو كروز في الدقيقة 38 ثم أحرز مواطنه ريكاردو لوبيز هدف التعادل لتشوبوك في الدقيقة 59 فيما سجل كوك وانغ مين هدف الفوز لسول في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع.