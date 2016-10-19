﻿مارادونا ما زال يصر على براءته من التهرب الضريبي في إيطاليا

روما ـ أ ف ب: اصر اسطورة كرة القدم الارجنتينية دييغو مارادونا المتهم بالتهرب من دفع الضرائب في ايطاليا بانه لا يدين بأي شيء لها. وقال مارادونا: «منذ اكثر من 25 سنة، يزعمون انني مدين لهم باكثر من 40 مليون يورو، بينها 35 مليون يورو من الفوائد والغرامات، لتهرب ضريبي نفى وجوده جميع القضاة».

وشملت الحكومة الايطالية في مشروع موازنتها للعام 2017 حكم ازالة «ايكويتاليا»، الجهة المسؤولة عن جباية الضرائب في ايطاليا، ملغية العقوبات والفوائد الناجمة عن عدم دفع الضرائب. ونفت الحكومة اي عفو عن الضرائب، مؤكدة على تحسين العلاقة بين الدولة ودافعي الضرائب. ورغم ذلك استبعد مارادونا (56 عاما) ان يشجعه هذا الحكم على تسديد ضرائب محتملة للخزينة الايطالية: «لا ادين بشيء لاي طرف، وبرغم انني بريء تتم معاملتي كأسوأ المجرمين امام الجميع. انا الوحيد في العالم الذي ضبطت ساعاته واقراط اذنيه». وكانت السلطات الضريبية ضبطت ساعات فاخرة بقيمة 11 الف يورو عندما زار مارادونا فريقه السابق نابولي في 2006 لخوض مباراة خيرية، ثم زوجا من الاقراط المزينة عندما جاء إلى ميرانو لاتباع برنامج لانقاص وزنه في 2009، وتم بيعها بمزاد علني بقيمة 25 الف يورو. وأصدرت محكمة التمييز حكما على مارادونا عام 2005 بدفع 37.2 مليون يورو، بينها 23.5 مليون يورو فوائد متأخرة، لامتناعه عن دفع ضرائب الدخل العادية، وهو مبلغ وصل لاحقا إلى 40 مليون يورو.