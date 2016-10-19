﻿مدرب الجيش يشيد بلاعبيه رغم الاخفاق

الدوحة ـ د ب أ: وجه الفرنسي صبري لموشي مدرب الجيش القطري شكره للاعبيه رغم انتهاء حلم التأهل إلى نهائي دوري ابطال آسيا وتحقيق انجاز غير مسبوق في تاريخ النادي حتى وإن كان الوصول إلى المربع الذهبي يعتبر في حد ذاته امرا مهما يدعو للفخر.

وقال لموشي: «نشعر بالحزن والمرارة لعدم التأهل إلى النهائي ولكن انا فخور بفريقي وبمجهود اللاعبين طيلة المسابقة وسبق وقلت قبل اللقاء ان مجرد الوصول إلى المربع الذهبي هو انجاز كبير وغير مسبوق ويشعرنا بالسعادة والارتياح». وأضاف: «هي دروس مستفادة ومن المؤكد ان الفريق سيستفيد في مشاركاته المستقبلية ويزيد من خبرة اللاعبين في التعامل مع مثل هذه المباريات ومن وجهة نظري فإن ضياع التأهل جاء منذ مباراة الذهاب». واشاد لموشي بقيمة لاعبي العين وقال: «فريق العين يعد من خيرة اندية القارة بفضل الأسماء الموجودة لديه وايضا الخبرات المتراكمة من مشاركاته السابقة في دوري ابطال آسيا واظن انه استحق تأهله ونحن نبارك له التواجد في المباراة النهائية وقد ساعدته خبرة لاعبيه على ضمان العبور». وتابع: «حاولنا بالقدر المتاح وأدينا ما علينا وليس هناك ما ألوم عليه اللاعبين خاصة وان الحظ قال كلمته في بعض الكرات التي كنا قادرين على التسجيل من خلالها، وفي نهاية المطاف فإن التوفيق يعتبر من بين العناصر المطلوبة لتحقق الانتصارات وانا اشيد بمجهودات كل اللاعبين دون استثناء لانهم حاولوا واجتهدوا غير اننا اصطدمنا بخصم قوي عرف كيف يتعامل مع هذا اللقاء». وختم: «على اللاعبين ان يرفعوا رؤوسهم ولا يخجلوا من هذا الخروج لأنهم كانوا ابطالا في نظري وما حققناه يؤكد ان الفريق يسير على الطريق الصحيح وسيكون له مستقبل كبير محليا وقاريا».