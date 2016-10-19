﻿الدوري السعودي: رئيس الهلال يكشف سبب إقالة ماتوساس

الرياض ـ د ب أ: كشف رئيس نادي الهلال السعودي الأمير نواف بن سعد أن السبب الرئيسي وراء اقالة مدرب الفريق السابق الاوروغواني غوستافو ماتوساس هي قناعاته الفنية الغريبة والتي تسببت في انخفاض المستوى الفني للفريق.

وأشار الأمير نواف إلى أن إدارة الهلال فاوضت أربعة مدربين خلال فترة التوقف الماضية وتم في النهاية التوصل لاتفاق مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز، نافيا ما تردد في وقت سابق عن التفاوض مع الأوروغواني دانيال كارينيو أو السويسري كريستيان غروس.

ونفى وجود شرط في عقد دياز يسمح له بترك الفريق في حال وصول عرض من ريفر بليت أو المنتخب الأرجنتيني.

وقال إن القرارات الفنية الغريبة لماتوساس كانت وراء إقالته. وتطرق رئيس الهلال للحديث عن لاعبي الفريق، حيث أشاد بالدور الذي يقوم به الفريق خاصة الثلاثي نواف العابد وناصر الشمراني وسلمان الفرج.

كما أشاد بمدرب الفريق المؤقت ماريوس سيبيريا وما يقدمه حالياً، مشيراً إلى أن سيبيريا سيقود الهلال أمام الخليج وسيكون دياز حاضرا لمتابعة اللقاء.

وأكد رئيس الهلال تقديره الكامل لكافة آراء الجماهير، لافتاً إلى أن المركز الإعلامي يرصد ملاحظات الجماهير في مواقع التواصل وينقلها له مباشرة، مشددا في الوقت ذاته على أنه لم يتخذ أي قرار تحت ضغط مواقع التواصل.