﻿الدوري المصري: رئيس الزمالك يستفسر من المدرب عن أسباب الهزيمة الافريقية

القاهرة ـ د ب أ: عقد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك جلسة مع مؤمن سليمان مدرب الفريق قبل المباراة المصيرية التي يلتقي خلالها الزمالك مع ضيفه صن داونز الجنوب افريقي في إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الأحد المقبل.

واستفسر منصور عن أسباب الخسارة التي تعرض لها الفريق في مباراة الذهاب أمام صن داونز في ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا بثلاثية نظيفة. وحرص على تحفيز الجهاز الفني ومطالبة الفريق بالتعويض في لقاء العودة المقرر الأحد المقبل على ملعب «برج العرب» مشددا على أهمية التتويج باللقب القاري والتأهل لمونديال الأندية.

وأكد رئيس الزمالك خلال الجلسة ثقته في قدرة الفريق على تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة في لقاء الأحد المقبل رغم صعوبته.ومن المقرر أن ينتظم الفريق الأبيض في معسكر مغلق في «برج العرب» ابتداء من اليوم وحتى موعد المباراة.كما تم فرض حظر إعلامي على جميع اللاعبين واعضاء الجهاز الفني من أجل توفير مساحة أكبر للتركيز في المباراة المصيرية.