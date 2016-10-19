﻿خبراء أمميون: التعذيب ما زال منتشرا في العديد من دول العالم

نيويورك (الأمم المتحدة) ـ «القدس العربي»: في مؤتمر صحافي في مقر الأمم المتحدة أعلن رئيس لجنة الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، الدكتور ينس مودفيغ، أن جهودا حثيثة تجري لتفعيل لجنة مناهضة التعذيب بشكل أكبر بموجب مسار تعزيز الهيئات الأممية. وذكر مودفينغ أن العديد من الدول الأفريقية قد بدأت بالفعل في عمليات تشريعية لوضع قوانين لمكافحة التعذيب وأن ذلك قد أثر إيجابيا بالفعل على انخفاض حالات تعذيب.

وأضاف للصحافيين: «في ظل هذه الجهود لتعزيز آليات المعاهدة وتعزيز عملية مكافحة ومنع التعذيب، فإنني أؤمن أن هناك أسبابا تدعو إلى درجة معينة من التفاؤل على الرغم من أن هناك الكثير الذي يتعين القيام به قبل أن يتم القضاء على ظاهرة التعذيب».

وتطرق رئيس اللجنة الفرعية للأمم المتحدة لمنع التعذيب، مالكولم إيفانز، إلى بعض النقاط الأساسية التي وردت في تقرير اللجنة الفرعية السنوي حول مكافحة التعذيب، مشيرا إلى أنه على عكس الآليات الأخرى، فإن تفويض اللجنة الفرعية يسمح لها بزيارة ميدانية للسجون في مختلف البلدان، مطالبا في هذا الإطار بتعاون الدول الأعضاء الكامل وبعدم تعريض من يتعاونون معها إلى الخطر.

وأضاف: «أريد أن أسلط الضوء على ما ورد في التقرير بشأن عدم اقتصار مواقع التعذيب على الأماكن التقليدية التي نعرفها في إطار نظام العدالة الجنائية. إذ نجدها بشكل متزايد حاليا خارج هذا النظام بما في ذلك في سياق الهجرة غير الشرعية، وفي سياق ازدياد مخاوف التورط في الصراع ذي المستوى المنخفض بين البلدان. يمكننا أن نرى تقدما كبيرا من حيث القضاء على التعذيب في إطار عملية العدالة الجنائية، ولكن في الوقت نفسه، نرى اتجاهات سلبية جدا حتى داخل نفس البلد في أماكن أخرى منه». أما المقرر الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، خوان منديز، فدعا إلى تطوير معايير عالمية لأساليب استجواب غير قسرية وضمانات إجرائية تهدف إلى عدم تعرض أي معتقل للتعذيب وسوء المعاملة أو الإكراه. والمبادئ التوجيهية المقترحة هي جزء من التقرير الأخير الذي قدمه خوان منديز، إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال الخبير في مجال حقوق الإنسان إن الأدلة العلمية تبين أن أساليب الاستجواب القسرية تؤدي إلى معلومات خاطئة واعترافات زائفة، لا يمكن الاعتماد عليها، بالإضافة إلى كونها تفضي إلى نتائج عكسية فيما يختص بالسلامة العامة.

ودعا المقرر الخاص إلى إنشاء نموذج نظام يقوم على مبدأين: «الأول هو افتراض البراءة، والثاني أن ندرك أن الغرض من التحقيق الجنائي هو العثور على الحقيقة، وليس الحصول على اعتراف، الحصول على الحقيقة استنادا إلى الأدلة المتاحة».

بالإضافة إلى ذلك، أكد مينديز على الآثار المدمرة على المدى الطويل على الأشخاص والمؤسسات والمجتمع حيث تتبع أساليب التعذيب وسوء المعاملة أو الإكراه. ودعا الخبير الدولي إلى تطوير بروتوكول عالمي، من خلال عقد مشاورات عامة واسعة لوضع مؤشرات لأسس التعاون مع المعنيين دون إكراه.