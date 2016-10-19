﻿مقتل بحار مصري وفقدان اثنين بغرق مركب بترول في البحر الأحمر

القاهرة ـ «القدس العربي»: لقي بحار مصرعه وأصيب اثنان وفقد اثنان آخران في غرق مركب بترول تابع لإحدى الشركات العاملة في مصر أمام شواطئ مدينة أبو رديس جنوب سيناء على ساحل البحر الأحمر.

وذكر مصدر أمني أن الحادث أسفر عن مصرع بحار يدعى محمد الصاوي محمد (27 عاماً) من الإسكندرية، وتم انتشال جثته، فيما أصيب اثنان آخران من طاقم المركب بينهما قبطان ويدعى جمال أحمد (35 عاماً) وإسلام أحمد فاضل (38 عاماً)، وفقد شخصان آخران يجري البحث عنهما حالياً بمعرفة القوات البحرية.

وكانت إحدى شركات البترول العاملة في منطقة خليج السويس قد تلقّت إشارة استغاثة عن تعرض مركب بترول تابع لها للجنوح في البحر الأحمر أمام شواطئ أبو رديس، ما أدى لغرقه، ولم تكشف عن سبب غرق المركب وحمولته.