﻿اليوم الثالث من معركة الموصل: تحرير قرى جديدة و56 بئرا نفطيا وصد هجومين لتنظيم «الدولة» في سنجار والحمدانية

الموصل ـ «القدس العربي»: واصلت القوات العراقية المشتركة، تقدمها في اليوم الثالث من معركة تحرير الموصل شمال العراق من تنظيم «الدولة» وسط معارك عنيفة بين الطرفين.

فقد صدت القوات العراقية والبيشمركه، امس الاربعاء، عدة هجمات بسيارات مفخخة قام بها تنظيم»الدولة» على مواقعها.

وافاد مسؤول إعلام الاتحاد الوطني الكردستاني غياث السورجي باحباط قوات البيشمركه هجمات للتنظيم الإرهابي على محور قضاء سنجار غرب مدينة الموصل.

وقال في تصريحات، ان قوات البيشمركه صدت هجوما للتنظيم على محور قضاء سنجار من جهة سأيلو سنجار

وأضاف ان التنظيم استخدم بذلك الهجوم ثلاث عجلات مفخخة تم تفجيرها عن طريق التحالف والبيشمركه.

وفي قضاء الحمدانية شرق الموصل، شن التنظيم هجوماً بسيارتين مفخختين على القوات العراقية في أطراف القضاء، يوم امس الأربعاء، أعقب ذلك اندلاع اشتباكات عنيفة بين الطرفين.

وتحاصر القوات العراقية مدينة الحمدانية منذ يومين وتقوم بقصفها بالمدفعية والصواريخ تمهيدا لاقتحامها وطرد التنظيم منها.

واشارت المصادر الأمنية أن طائرات التحالف الدولي قصفت مواقع التنظيم في الحمدانية، امس الاربعاء، في حين تستهدف القوات العراقية بالأسلحة بعيدة المدى عناصر التنظيم الموجودين في داخل المدينة، ولا تزال المعارك والقصف مستمرا.

وكانت خلية الإعلام الحربي، اعلنت رفع العلم العراقي فوق مبنى قائممقامية قضاء الحمدانية شرق الموصل.

وقالت الخلية في بيان، ان»القوات المشتركة حررت مبنى قائممقامية الحمدانية شرق الموصل من سيطرة التنظيم الإرهابي ورفعت العلم العراقي فوق المبنى، وما زالت المعارك تدور لتحرير كل المدينة».

حررت القوات المشتركة، يوم امس الاربعاء، ثلاث قرى جنوب الساحل الايسر من مدينة الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي، ان «قوات الرد السريع والشرطة الاتحادية وبإسناد من الحشد الشعبي حرروا قرى الشامي وخربة حديد والبيضة جنوب الساحل الايسر من نهر دجلة».

وفي اجراءات تدل على انهيار التنظيم، اقدم عناصر التنظيم الإرهابي امس الأربعاء على تدمير عدة مبان حكومية منها مبنى محافظة نينوى وسط مدينة الموصل.

وذكرت المصادر الأمنية، بان التنظيم فجر مبنى محافظة نينوى في شارع الجمهورية وسط الموصل.

وأضاف المصدر ان التفجير إلحاق أضرارا ايضا ببعض المحلات التجارية القريبة منها في شارع الدواسة وسط المدينة.

كما قام التنظيم بحرق مبنى الجوازات ودائرة الجنسية في منطقة باب البيض غربي الموصل.

وفي المحور الجنوبي من عمليات الموصل، واصلت القوات الشرطة الاتحادية تقدمها فيه، حيث اعلن مدير ناحية الشورة جنوب الموصل، خالد الجار، أن «قطعات الشرطة الاتحادية وقوات مدرعة تابعة للجيش العراقي دخلت ناحية الشورة (45 كلم جنوبي الموصل) وتم تحريرها من سيطرة التنظيم «.

كما قامت الشرطة الاتحادية باستعادة 56 بئرا نفطيا في منطقة عين الجحش قرب القيارة جنوب الموصل.

وكان قائد الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، ذكر ان قواته حررت تل السمن ووصلت إلى منطقة الشورة جنوب الموصل. كما اعلن ان قطعات مغاوير النخبة والرد السريع باسناد الفرقة الآلية المدرعة، دخلت قرية النجمة.

وقالت قيادة الشرطة في بيان، إن «قطعات الشرطة الاتحادية تمكنت، من تفجير خمس سيارات مفخخة وقتل 21 عنصراً من التنظيم في قرية بجوانة، جنوب الموصل، ضمن عمليات قادمون يا نينوى لتحرير مدينة الموصل».

وفي اطار اعمال المقاومة المتصاعدة داخل الموصل، اعلن فصيل «جيش الطريقة النقشبندية» عن تنفيذ عناصره العديد من العمليات ضد التنظيم.

وذكر بيان للفصيل، ان مقاتليه، نفذوا يومي الاثنين والثلاثاء الماضيين، عمليات كبيرة في عدة مناطق داخل مدينة الموصل وخارجها، ففي حي المالية وحي الضباط تم تنفيذ عمليات قنص واستهداف بالأسلحة المتوسطة والخفيفة لعناصر التنظيم الإرهابي المتطرف وسقط منهم قتلى بالعشرات قرب مبنى القائمقامية، وتم تدمير عجلتين وقتل من فيهما، كما نفذ مقاتلوه صولة على مركز تجمع للتنظيم الإرهابي متخذا من أحد بيوت المواطنين مقرا له قرب جسر الحرية وتم قتل جميع من فيه.

كما أعلن عن تنفيذ عمليات قنص ناجحة لأفراد التنظيم الإرهابي في منطقة النبي يونس ومقتل عدد من قيادات التنظيم الإرهابي، مما ترك أثرا كبيرا في فرار عناصره من الجيوب المتبقية في أطراف الجانب الأيسر.

وتم استهداف مقرات التنظيم الإرهابي في قرية شريخان شمال الموصل وقرية المكوك جنوب الموصل بالهاونات المتوسطة وتم تدمير عجلة مفخخة عدد (2) وتفجير عدة اكداس عتاد وقتل المتواجدين داخل المقرات وغنم اسلحتهم، كما نفذ مقاتلوه قرب شركة كبريت المشراق عملية قنص لأحد مسؤولي التنظيم الإرهابي».

وعن النشاطات الجوية، قالت القيادة المركزية لعمليات قوات التحالف في بيان لها، يوم امس الأول الثلاثاء، ان «طائراتها شنت سبع غارات على مواقع التنظيم في العراق قرب مدن القائم والموصل والقيارة».