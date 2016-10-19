﻿دعوات محلية ودولية للابتعاد عن الانتقام من سكان الموصل أثناء معركة تحريرها

الموصل ـ «القدس العربي»: مع بدء معركة تحرير الموصل، تصاعدت الدعوات من قوى محلية ودولية، بضرورة الحرص على تجنيب سكان المدينة، كافة اشكال الانتقام والحاق الاذى بهم، مع ضرورة استيعاب الاعداد الكبيرة المتوقعة من النازحين.

ودعا ائتلاف الوطنية بقيادة إياد علاوي، للابتعاد عن كل أشكال «الانتقام او التصرفات الانفعالية» خلال معركة الموصل، فيما أكد ضرورة مراعاة الجانب الإنساني واستيعاب الأسر النازحة وحماية المدنيين.

وذكر رئيس الكتلة النيابية للائتلاف كاظم الشمري في بيان له، «نشد على ايدي ابطال قواتنا الأمنية بكل تشكيلاتها وصنوفها والتي تخوض معارك شرسة من أجل عودة الحق إلى اهله في معركة تمثل العراق بكل مكوناته ضد جنود الشر، كي تعود مدينة الموصل الغالية إلى حضن الوطن من جديد.

ودعا جميع القوى السياسية إلى أن «تتبنى موقفا وطنيا وخطابا موحدا بخصوص مساندة القطعات المحررة»، مؤكدا على «وحدة القيادة والسيطرة والابتعاد عن كل شكل من اشكال الانتقام او التصرفات الانفعالية والتركيز على هدف واحد وعدو واحد وهو تنظيم «الدولة» الإرهابي».

وشدد بيان الشمري على ضرورة أن «يكون الجانب الانساني حاضرا بقوة الجانب العسكري وان تكون هنالك وقفة حقيقية لاستيعاب العوائل النازحة وحماية المدنيين من مصادر النيران وابعادهم قدر الامكان عن ساحات المواجهة كي يكتمل النصر والفرحة بتحرير الأرض والإنسان».

ودعا رئيس ائتلاف العربية صالح المطلك، امس الأول الثلاثاء، أهالي الموصل إلى الانتفاضة ضد «التنظيم»، فيما طالب القوات المسلحة بالتعامل الطيب مع اهالي الموصل.

وقال في لقاء متلفز، «يجب الالتزام ببنود حقوق الإنسان بشأن التعامل مع المحاصرين في مدينة الموصل»، داعيا أهالي المدينة إلى «الانتفاضة ضد التنظيم والخلاص من هذا التنظيم الإرهابي».

وشدد زعيم ائتلاف العربية على ان مرحلة ما بعد «التنظيم» فرصة مهمة للعراقيين من اجل المصالحة الوطنية، داعيا الكتل السياسية إلى تناسي الخلافات التي كانت السبب وراء وصول العراق إلى وضعه الحالي.

وأكد المطلك لأبناء الحويجة والشرقاط والقائم ونينوى وعنه وراوة، أن النصر قريب»، مطالبا الكتل السياسية بـمؤازرة الجيش العراقي في معركته الحاسمة ضد الإرهاب.

ودعا المجمع الفقهي العراقي لكبار علماء الدعوة والافتاء، وهو اكبر مرجعية دينية لأهل السنة في العراق، القوات المشتركة في عملية تحرير مدينة الموصل إلى التحلي بالمهنية وعدم اثارة الرعب بين سكان المدينة، مطالبا في بيان ورد لـ«القدس العربي»، “القوات الأمنية المشاركة في هذه العمليات إلى تغليب المصلحة العامة، والحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة والخاصة والتعامل بمهنية عالية، وتجنيب المواطنين العزل مواطن الرعب، والعمل تحت مبدأ قوله تعالى (ولا تزر وازرة وزر أخرى).

وشدد البيان على تقديم العون اللازم للمدنيين وسد احتياجاتهم قدر المستطاع.

وكانت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، دعت يوم الثلاثاء الماضي، إلى «إظهار الالتزام الإنساني» في معركة استعادة الموصل التي يخوضها الجيش العراقي، مطالبة كل الأطراف المتحاربة في المدينة، إلى تفادي المدنيين والسماح بإجلاء الجرحى.

وقال المدير الإقليمي للمنظمة للشرق الأدنى والأوسط روبرت مارديني إن اللجنة عززت المراكز الطبية لعلاج أي مصابين جراء الأسلحة الكيماوية.

وأضاف أن اللجنة تأمل متابعة علاج من تحتجزهم أو تتحرى عنهم الحكومة أثناء فرارهم من الموصل.

وقالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر يوم امس الأول الثلاثاء إنها تخشى أن يستخدم المسلحون المدنيين دروعا بشرية مع تقدم العملية لاستعادة الموصل، إما عن طريق الاختباء وسطهم بينما يفرون من المدينة أو عن طريق منعهم من مغادرتها.

وضمن الجهود الإنسانية للتعامل مع آثار معركة الموصل، بدأت الأمم المتحدة، الثلاثاء الماضي، بإنشاء مخيم جديد بمنطقة الخارز شرق مدينة الموصل، لاستقبال النازحين مع انطلاق عملية تحرير المدينة من التنظيم الإرهابي.

ويبعد المخيم 40 كلم عن الموصل، ويقع بالقرب من قرية (حسن شام) التابعة لقضاء الحمدانية، حيث تواصل الآليات تسوية الأراضي، إلى جانب نصب أسلاك شائكة حول المكان، وستتولى قوات البيشمركه توفير الحماية للمخيم.

وكان النائب عن نينوى شيخ محي الدين المزوري، اعلن لـ«القدس العربي» ان الوضع في مدينة الموصل، مزر جدا، بسبب زيادة الضغوط التي يمارسها عناصر تنظيم «داعش» ضد السكان ومضايقتهم الآن.

واكد ان الجهود تنصب على تهيئة مخيمات استقبال النازحين المتوقع خروجهم من المدينة، حيث تم اعداد 13 مخيما للنازحين، مع توفير المستلزمات الاساسية والمواد الغذائية في المخيمات لاستقبال النازحين اثناء المعركة.

وسبق ان حذرت الأمم المتحدة من اكبر كارثة انسانية يمكن ان يتعرض لها النازحون الفارون من معارك الموصل، متوقعة نزوح أكثر من مليون مدني من المدينة، داعية الجهات المعنية إلى توفير ملاجئ ومستلزمات كافية للتعامل مع حجم المشكلة.