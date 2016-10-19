﻿إلغاء أحكام الإعدام بحق 15 متهما من أنصار «الاخوان» في مصر

القاهرة ـ »القدس العربي»: قضت محكمة النقض، أمس الأربعاء، برئاسة المستشار وجيه أديب، بقبول طعن 15 متهمًا من أنصار جماعة الإخوان على أحكام صادرة ضدهم من محكمة الجنايات بالإعدام شنقاً بالقضية رقم 1010 لسنة 2013 المعروفة إعلاميا بـ «أحداث محاولة اقتحام قسم كرداسة الثانية».

وأوصت نيابة النقض في مذكرتها التي أودعت فيها رأيها الاستشاري غير الملزم لهيئة المحكمة، بقبول طعن المتهمين وإلغاء أحكام الإعدام الصادرة ضدهم من الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، كما أوصت بإعادة محاكمتهم مرة أخرى أمام دائرة جنايات مغايرة.

وكانت الدائرة الخامسة إرهاب في محكمة جنايات الجيزة، برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، قضت في 20 نيسان/ إبريل 2015 بالإعدام شنقا على 15 متهمًا حضوريًا و13 متهمًا آخرين غيابيًا، كما قضت بالسجن المشدد 10 سنوات لمتهم آخر لكونه حدثا.