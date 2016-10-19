﻿انتقادات ودعوات لمقاطعة شركة مشروب «بيريل» بعد إعلان اعتبر مسيئا للجيش المصري

القاهرة ـ «القدس العربي»: أثار إعلان لمشروب «بيريل» في مصر، انتقادات واسعة للشركة المنتجة له، وصلت إلى دعوات لمقاطعتها. وكانت الشركة المنتجة لمشروب «بيريل»، وهو شراب شعير خالٍ من الكحول، قد نشرت على صفحتها الرسمية على موقع «فيسبوك» إعلانا لشهادة الإعفاء من التجنيد بالجيش تحت عنوان «حلم كل واحد فينا والفرحة اللي ما تتوصِفش!».

وأثار الإعلان عاصفة من الانتقادات للشركة، وصلت إلى مطالبة البعض بمحاكمة المسؤولين عنها أمام القضاء العسكري، ومقاطعة منتجاتها وطلب الاعتذار الفوري من الشركة، ودشنوا هاشتاغ #مقاطعة_بيريل.

واستجابت الشركة، بعد ساعات، للمطالبات وحذفت الإعلان من صفحتها. وقالت الشركة، في بيان اعتذار، «تؤكد شركة بيريل على اعتذارها الشديد للبوست المنشور والذي تم تداوله، وتؤكد إدارة الشركة أنه قد تم نشره دون اتخاذ الإجراءات الإدارية المتبعة، ومن دون أخذ أي موافقات من الإدارة العليا، لأنه يتنافي تماما مع سياسة الشركة التي لا تخلط بين حملاتها الإعلانية وأي مؤسسة من مؤسسات الدولة، وتؤكد الشركة أنه جارٍ اتخاذ إجراءات جذرية مع كل من تسبب في تمرير هذا البوست».

ودشن عدد كبير من المصريين على حسابي «تويتر» و»فيسبوك» حملة ضد شركة «بيريل» لمشروب الشعير، تحت اسم «قاطعوا بيريل» بعدما قامت الشركة بنشر إعلان على الإنترنت أساء للمؤسسة العسكرية.

وطالب المغردون المصريون بمقطاعة شركة «الأهرام» للمشروبات ومحاسبة القائمين على حساب الشركة على موقعي «تويتر» و»فيسبوك». وقال أحمد أسامة « محدش يشتري لغاية ما يتربوا»، وأضافت «جيهان» طيب كله يسترجل بقى.. ويقاطع منتجات الشركة دي. وقال جون سمير، شركة بيريل نزلت الإعلان ده بعد أيام من استشهاد 12 مقاتلا وساعات من استشهاد آخرين أثناء مطاردة الإرهابيين في سيناء.

وعلق رئيس قسم التعبئة في شركة الأهرام للمشروبات هشام فرج، من خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى على قناة «صدى البلد»، أن العاملين في الشركة مصريون يعشقون الجيش وتراب الوطن المصري، ولا يمكن أن تقصد الشركة الإساءة للقوات المسلحة ولكنها مجرد دعابة في إعلانها الأخير.

وأضاف «أنه لا يعرف إذا كان هذا الإعلان منسوبا لشركته أم لا، وخاصة أن إعلانات الشركة يقصد بها الدعابة مع المواطنين، وليس الإساءة للجيش، مشيراً إلى أن مجلس الإدارة سيصدر بياناً توضيحياً لهذا الإعلان».

وقال الإعلامي أحمد موسى إن هناك شركة مشروبات كبرى غير وطنية نفذت إعلانا مسيئا للجيش المصري، مشددا على أن هذه الشركة تحرض على الجيش وتقدم تحريضا حقيرا على الجيش، وتحرض على ترك الخدمة العسكرية.

ووصف موسى إعلان الشركة بأنه تحريضي وسافل، مشيرا إلى أن الجيش المصري يحتاج الرجولة وما فعلته هذه الشركة لا يليق وغير مقبول، مطالبا الشركة بتوضيح هدفها من تنفيذ هذا الإعلان بهذه الطريقة السيئة، خصوصا أن الشركة تبنت في إعلانها مقولة: «حلم كل واحد فينا والفرحة اللي ما تتوصفش.. الحصول على إعفاء من الجيش».

وتقدم طارق محمود المحامي ببلاغ رقم 5057 لسنة 2016 إلى نيابات استئناف الإسكندرية، برئاسة المستشار سعيد عبد المحسن، ضد يان كييس نييمان باعتباره رئيس مجلس إدارة شركة «الأهرام» للمشروبات التابعة لها شركة «بيريل».

وأوضح في بلاغه أنه بتاريخ 18 أكتوبر/تشرين الأول 2016 نشرت شركة «بيريل» التابعة لشركة «الأهرام» للمشروبات صورة لشهادة إعفاء من الخدمة العسكرية من الجيش المصري من خلال مواقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك وتويتر»، معقبة عليها بأنها حلم كل رجل بمعنى أن الإعفاء من الخدمة العسكرية من الجيش المصري هي حلم كل شاب.

وأشار إلى أن هذا الإعلان يتضمن إهانة للمؤسسة العسكرية لزج أسمها في مثل هذا الإعلان وهو ما يمثل جريمة التحريض على عدم الانضمام للجيش المصري وتحريض الجند على الخروج عن الطاعة أو على التحول عن أداء واجباتهم العسكرية، بالإضافة إلى جريمة إهانة المؤسسة العسكرية، وهما الجريمتان المؤثمتان قانوناً بنصوص المواد 174 و 175 من قانون العقوبات المصري.