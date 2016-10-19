﻿البنتاغون: لا دلائل على هروب قوات تنظيم «الدولة» من الموصل أو هجرة جماعية للمدنيين

واشنطن ـ «القدس العربي»: قالت وزارة الدفاع الأمريكية ان تنظيم «الدولة الإسلامية» يستخدم المدنيين في الموصل كدروع بشرية تزامنا مع تحرك القوات العراقية والكردية لاستعادة السيطرة على المدينة من الجماعة الإرهابية.

وذكر المتحدث باسم البنتاغون كابتن البحرية جيف ديفيس ان هناك تقارير تفيد بان تنظيم الدولة يجبر العديد من المدنيين على ارتداء ملابس الجيش العراقي ومن ثم يقوم باعدامهم مشيرا إلى انه ليس هناك سبب للاعتقاد بأن التقارير غيرصحيحة.

وقال أنه لا يوجد دليل على وجود «هجرة جماعة» للمدنيين من مدينة الموصل مشيرا إلى ان غالبيتهم تحت الحصار علما ان تقديرات وزارة الدفاع الأمريكية لعدد السكان المدنيين في الموصل تترواح بين مليون إلى مليون ونصف نسمة.

واكد ديفيس عدم وجود دلائل على هروب لقوات تنظيم «الدولة الإسلامية» من المدينة المحاصرة وقال ان المقاتلين الذين يقدر عددهم بحوالي 8 آلاف في المدينة لم يتسللوا بين السكان الذين يحاول الهرب من المدينة كما كان متوقعا.

ويشارك في حملة استعادة مدينة الموصل 28 الف جندي عراقي من بينهم 10 آلاف من قوات البيشمركه الكردية و18 الف من قوات الجيش العراقي بما في ذلك قوات مكافحة الإرهاب بغطاء جوي من دول التحالف الدولي، ووفقا لتصريحات ديفيس فقد شارك 100 من القوات الأمريكية في هذه الحملة لتقديم المشورة والمساعدة. وأكد المتحدث باسم البنتاغون ان القوات الأمريكية لن تذهب إلى الخطوط الأمامية ولن يسمح ايضا للقوات الأمريكية المتلاحمة مع الوحدات العراقية او قوات البيشمركه بالاقتراب اكثر من «نقطة التماس» وهي تعبير عسكري لنقطة الاتصال المباشر مع العدو.

ولم يتضح بعد ما إذا كانت سياسة عدم احتكاك القوات الأمريكية بالعدو ستتغير في وقت لاحق ولكن قادة البنتاغون اشاروا في اكثر من مناسبة ان هناك رغبة في الادارة الأمريكية بالحفاظ على مستوى منخفض جدا من الاحتكاك في معركة الموصل.

وكشف ديفيس ان طائرات «الاباتشي» الأمريكية «على أستعداد» للاستخدام لتوفير غطاء جوي قريب في معركة الموصل مشيرا إلى انه لم يتم حتى الآن استخدام هذه الطائرات بسبب انها قد تعرض القوات الأمريكية لمخاطر.

وقد تقدمت القوات العراقية في اتجاه الموصل من الجنوب والجنوب الشرقي وفقا لوزارة الدفاع الأمريكية بينما تقدمت قوات البيشمركه الكردية نحو المدينة من الشرق.